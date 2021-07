Drab i sommerhus: Forslået mand fængslet

Sigtes for drab på 19-årig mand

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Iført blå heldragt og med fødderne bare i et par sandaler tog en stærkt forslået mand onsdag eftermiddag plads i Retten i Hillerød.

Den 40-årige mand er sigtet for drab begået i nat kort før klokken 4.50 i et sommerhusområde ved Skibby i Nordsjælland.

Ifølge sigtelsen blev offeret - en 19-årig mand - stukket to gange med et ukendt genstand i brystet, en gang i låret og en gang i foden. Skaderne efterlod ham så såret, at han kort efter afgik ved døden.

Den 40-årige sigtede nægtede sig skyldig og udbrød spontant

- Jeg blev overfaldet!

Manden bar da også tydelige tegn på vold og måtte støtte sig til en politibetjent og gøre holdt ved en væg, da han skulle tage plads i salen.

Kort efter sigtelsen blev læst op, valgte dommeren på foranledning af anklagemyndigheden at nedlægge navneforbud på både offer og sigtede. På samme måde blev dørene lukket af hensyn til efterforskningen, og pressen måtte forlade salen.

Deler efternavn med offer

Ved grundlovsforhørets start kom det frem, at den sigtede deler efternavn med det 19-årige offer. Nordsjællands Politi ønsker ikke at kommentere deres relation, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om et familiært bånd.

Den 40-årige mand blev efter et to timer langt grundlovsforhør varetægtsfængslet frem til 18. august.

Det var kort før klokken 4.30, at politiet blev tilkaldt til sommerhuset ved Hybenvænget vest for Skibby. På adressen traf politiet flere personer, herunder den 40-årige anholdte og den 19-årige, som var slemt tilredt.

En halv times tid senere blev den unge mand erklæret død.

- Vi har afhørt de øvrige på adressen og forventer for nuværende ikke flere anholdelser i sagen, men det kan den videre efterforskning jo ændre på, siger efterforskningsleder Jakob Rahbek til Ekstra Bladet