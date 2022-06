Drab og drabsforsøg filmet: Knivmand amok

En video, der florerer på sociale medier, viser hvordan en 31-årig tidligere HA-rocker falder livløs om, og en anden bliver stukket gentagne gange med kniv ved højlys dag. Politiet har anholdt en 33-årig, der er mistænkt for at stå bag

Onsdag aften blev et solbeskinnet fortov i Københavns Sydhavn forvandlet til et blodigt gerningssted. Episoden blev filmet af et øjenvidne, og efterfølgende jagtede politiet den 33-årige Phillip Denié Dahl Petersen, kaldet DD, som de mener, er skyldig i drab og drabsforsøg.

Det fremgår af en efterlysning udsendt af Københavns Politi torsdag eftermiddag.