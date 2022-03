Drab på 19-årig: Beder om specifik hjælp

Ved du noget om sagen, så tip os på sms (alm. takst) 1224 eller skriv mail her

En rød Toyota Aygo spiller en central rolle i drabet på en 19-årig mand, der blev dræbt af skud i en bil natten til søndag 27. februar i år. Det skete på p-pladsen ved KFC/Netto på Nyborgvej ved krydset Nyborgvej/Ejbygade i Odense.

Efter drabet blev en rød stjålen Toyota Aygo brugt som flugtbil, og det er den, som politiet nu søger specifik viden om.

Politiet har offetnliggjort dette billede af den formodede flugtbil. Politifoto

Fyns Politi beder virksomheder og private i Odense undersøge, om de har overvågningsbilleder eller video af den stjålne røde Toyota Aygo, særligt i dagene op til drabet klokken 2.20 27. februar.

Politiet har en formodning om, at den røde Toyota Aygo allerede befandt sig i Odense-området i ugerne op til drabet.

Bilen blev stjålet 6. februar i Randers, hvor den holdt på parkeringspladsen ved Randers Water og Wellness (Randers badeland). På det tidspunkt havde den påmonteret danske nummerplader med registreringsnummeret BK46961.

Politifoto

Den fik senere påmonteret et sæt stjålne tyske nummerplader, PIRS 1409, som blev stjålet i Haderslev natten mellem 13. og 14. februar.

Kort efter flugten blev den røde Toyota Aygo fundet udbrændt på Grevelundsvej mellem Nyborgvej og Niels Bohrs Alle i Odense på en parkeringsplads ved et mindre skovområde.

Vidner så efterfølgende en mindre mørk personbil forlade den afbrændte bil og køre i retning mod Niels Bohrs Alle.

Bilen blev fundet udbrændt på Grevelundsvej mellem Nyborgvej og Niels Bohrs Alle. Politifoto

Politi vil også gerne høre fra andre vidner, der har set den røde Aygo på vej til eller på p-pladsen, eller om nogen har set den mørke bil, der efterfølgende blev set forlade p-pladsen og køre i retning mod Niels Bohrs Allé meget tidligt søndag morgen.

Også her er de meget interesseret i at høre fra folk, der måtte have relevant overvågning.

Drabet medførte, at Fyns Politi genindførte en visitationszone i Vollsmose og Korsløkke.

Politiet kan kontaktes på 114.