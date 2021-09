Drab på bandeveteran: Jeg bar ham ind på hospitalet

RETTEN I HILLERØD (EKSTRA BLADET): - Der kom nogle snorkelyde. Altså de lyde, hvor din sjæl er ved at forlade din krop.

Sådan fortæller en 41-årig mand med NNV-relationer om sekunderne efter, at hans kammerat - bandeveteranen Cem Kaplan - blev skudt på en parkeringsplads i Hillerød.

Vidnet var sammen med Kaplan, da kugler rev sig igennem metal og vinduer på den sorte Audi, som de sammen med to andre befandt sig i 2. januar i år.

Cem Kaplan blev dræbt af skud i denne sorte Audi 2. januar i år. Foto: Kenneth Meyer

En 41-årig højtstående Bandidos-rocker er tiltalt for drabet, men påstår at han handlede i nødværge. Omvendt peger en nyligt fremlagt lydfil i retten på, at den 38-årige bandeveteran og hans kammerater formentlig var ofre for et baghold.

Udover Cem Kaplan blev NNV's daværende krigsminister også såret af skud ved episoden, hvor Bandidosrockeren angiveligt åbnede ild mod bilen med de fire bandefolk.

Onsdag fortalte vidnet, der var den ene af bilens passagerer, hvordan han gik i panik, da Cem Kaplan efter skuddene faldt sammen over bilens gearstang, så den først ikke kunne køre.

Alligevel lykkedes det tilsyneladende føreren at få bilen i gear, så de i høj fart kunne køre mod Hillerød Hospital, hvor de søgte hjælp.

- Jeg bar ham ind på hospitalet. Så løb jeg tilbage til bilen for at hjælpe min anden kammerat ind, forklarede vidnet.

Ved sagens forelæggelse fremgik det, at Cem Kaplan kort efter ankomsten til hospitalet blev erklæret død, mens læger straks begyndte at behandle den hårdt sårede NNV-krigsminister.

Imens overvejede deres to uskadte kammerater at stikke af fra hospitalet.

Cem Kaplan blev 38 år gammel. Han var far til fem. Privatfoto

- Jeg kunne ikke smutte. Min ven lå og var ved at dø. Det kunne jeg ikke. Det var en ven, som jeg havde gennem mange år, berettede afdøde Cems Kaplans ven fra vidneskranken.

Hukommelsestab i retten

På nævningesagens tredje dag blev vidnet forhørt i flere centrale spørgsmål om drabsepisoden fra anklager Martin Stassen og tiltaltes forsvarer Linn Støkken Nielsen.

Fordi vidnet dagen før var udeblevet fra sin vidnepligt, blev han anholdt natten til onsdag og ved retsmødets start ført ind i salen af to betjente.

Hvorfor de fire NNV-relaterede mænd skulle mødes med den nu drabstiltalte Bandidosrocker, kunne han dog ikke forklare.

Ifølge vidnet havde drabet på kammeraten påvirket hans psyke så kraftigt, at han ikke kunne ikke huske meget fra aftenen.

Derudover slog vidnet fast, at han under mødet på gårdspladsen, der endte fatalt, udelukkende fokuserede på at riste en joint, mens han havde musik i ørene.

Derfor var han ikke optaget af hverken Bandidos-rockeren eller de andre medlemmer fra NNV-grupperingen, før der pludselig lød skud.

Retten i Hillerød har afsat syv retsdage til sagen om drabet på Cem Kaplan med forventet dom 12. oktober.