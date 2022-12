Drab på Frank: Forsøgte igen at komme på fri fod

På trods af flere fejlslagne forsøg prøvede en varetægtsfængslet 24-årig mand tirsdag formiddag endnu engang at komme på fri fod i sagen om drabet på 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Men heller ikke denne gang havde den drabssigtede heldet med sig, og han kan ligesom sine fire medsigtede derfor se frem til yderligere fire uger bag lås og slå.

De øvrige mistænkte i sagen - et ægtepar på 39 og et kærestepar på henholdsvis 23 og 26 år - havde dog modsat den 24-årige frivilligt ladet deres varetægtsfængsling forlænge. Det oplyser specialanklager ved Østjyllands Politi Jesper Rubow til Ekstra Bladet.

Alle fem sigtede nægter sig skyldig i drabet.

Fra stik-i-rend-dreng til voldsmand

Ved en tidligere fristforlængelse er den 24-årige mand gået fra at være en perifer aktør til en af de hovedmistænkte i sagen, der ligner et mystisk mordkomplot, hvor de nu fem sigtede ifølge politiet har haft forskellige roller i forbindelse med drabet 14. juli i år.

Den 24-årige har blandt andet tidligere indrømmet, at han afmonterede nummerplader på offerets hvide Mercedes Vito, som blev fundet udbrændt ved Nørager, ligesom han fjernede en tønde med aske.

Den udbrændte bil. Foto: Øxenholt Foto

Til at starte med mente politiet umiddelbart, at hans gerninger begrænsede sig til at fjerne beviser og ikke den egentlige voldsudøvelse mod den 40-årige familiefar til fire, som menes at være blevet banket med jernrør, inden han blev kvalt, pakket ind i plastik og forsøgt gemt i et øde skovområde.

Men den mistanke ændrede sig, som politiets efterforskning skred frem. Her mener de blandt andet, at den 24-årige sigtede omtales som personen 'Lange' i en videooptagelse, hvor de fire andre sigtede taler om drabet, dagen før Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvandt.

Talte om drab

På lydoptagelsen taler de fire sigtede om, hvordan offeret skal ankomme til en landejendom på Djursland og om mulige fremgangsmåder for drabet, fremgår det af retsbøger.

Derudover taler parterne også om en tidligere episode med den 24-årige og et jernrør. Om der er tale om det jernrør, som Frank Dan Nørgaard Jørgensen ifølge politiet blev banket med, og som de mener, at den 24-årige mand skilte sig af med efter drabet, er fortsat uvist for offentligheden.

Den 24-årige skulle ifølge politiet også have lavet nogle internetsøgninger, der begrunder mistanken om, at han var til stede, mens Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev slået ihjel.

Politiet ransagede adresserne hos mistænkte i forbindelse med drabet på Frank Jørgensen. Foto: Ernst van Norde

Fik 28.000 for at skaffe sig af med lig

Torsdag i sidste uge tilstod en 37-årig mand, at han fik 28.000 kroner for at vejlede i, hvordan liget af Frank Dan Nørgaard skulle pakkes ind i plastik, tape og efterlades ved en skov i den lille landsby Gassum, hvor hans mor også bor.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle den nu dømte mand tidligere være blevet betalt for, at Frank Jørgensen 'skulle afholdes fra yderligere kontakt' til en af de sigtede. Hvem af de sigtede fremgår ikke af retsdokumenterne.

Efterfølgende skulle han være blevet kontaktet igen af en af de implicerede med forklaringen, at 'noget var gået galt'.

Den 37-årige blev idømt seks måneders fængsel for usømmelig omgang med lig og for at have medvirket til brandstiftelse af den 40-åriges varevogn.