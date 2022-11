Drab på gravid: Vores børn legede sammen

’Vi vil for altid mindes dig. Vores børn og dine børn vil stå sammen for evigt,’ står der på et brev på gerningsstedet sammen med en børnetegning.

Ordene er skrevet af en børnefamilie, som var tæt på den nu dræbte 37-årige kvinde og hendes børn.

Kvinden blev stukket ihjel foran det plejecenter i Holbæk, hvor hun havde været på aftenvagt. To er nu anholdt i sagen.

To fængslet efter drab på gravid

Manden fortæller, at hans og hans kærestes børn lærte kvinden og hendes to børn, der nu er i skolealderen, at kende, da hun boede i Holbæk.

Familiefaderens børn legede med børn til den nu dræbte 37-årige afghanske kvinde. Foto: Anthon Unger.

På et meget kort pressemøde mandag eftermiddag fortalte politiet, at offeret og den anholdte 24-årige mand kendte hinanden

Bedste venner

Annonce:

– De har leget sammen altid og været bedste venner, fortæller han, mens han står med sin søn, der har tegnet tegningen. Børnene spillede fodbold sammen, cyklede, kørte på løbehjul og hoppede på trampolin.

Han fortæller, at han var med til at flytte for dem, da de flyttede derfra for et års tid siden.

– Hun snakkede om, at hun flyttede væk fra kvarteret med sine børn, så de skulle få et bedre liv og ikke bo i et belastet boligområde, fortæller han og siger, at de herefter holdt kontakten.

– Børnene skulle have været hjemme hos os om fredagen (dagen efter drabet, red.). Og så prøvede jeg at ringe til dem, men der var ingen kontakt til telefonen, fortæller han og siger, at han allerede der havde en grim mavefornemmelse, fordi han læste mediernes dækning af drabet og genkendte offerets blå bil.

Sød og arbejdsom

Han husker hende som en sød, hjælpsom og snakkesalig kvinde, der var god til dansk og knoklede rigtig meget.

– De havde jo ikke rigtig så mange her. Så vi fik et rigtig godt netværk, siger han.

Annonce:

I sommer holdt de sommerfest, hvor børnene var med, og kvinden afleverede dem.

– Her fortalte hun, at hun var glad for, at hun var blevet gravid. Hun fortalte, at nu skulle hun have kønnet at vide. Men hvem der var far til barnet, ved jeg ikke, siger han og tilføjer, at han heller ikke ved, hvem der var far til de andre børn.

Han kan stadig genkalde sig følelsen, da det gik op for dem, at hun var dræbt.

– Jeg rystede og stod bare ude i køkkenet med min kæreste. Vi er jo dybt, dybt rystet over det. Det er uvirkeligt. Også fordi vi snakkede med dem, som vi gjorde. Og fordi børnene skulle ud til os om fredagen. Det kommer tæt på, siger han.

De 37-årige kvindes ufødte barn blev i første omgang reddet. Kvinden var i 7. måned, da hun blev dræbt, men den lille dreng døde i dag på Rigshospitalet.

Ekstra Bladet mødte den nu drabssigtede kvinde:

Før kvinde blev anholdt for drab: ’Jeg skal tale med politiet i morgen’