Drab på radiovært: Nu har retten talt

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Satudarahrockeren Alexander Findanis er fredag morgen fundet skyldig i drabet på radioværten Nedim Yasar.

Imens frifinder landsretten rockerens barndomskammerat Martin Binni Svanberg i sagen.

Det har et nævningeting ved Østre Landsret netop afgjort.

Den nye kendelse falder præcis et år efter, at Frederiksberg Ret idømte Satudarahrockeren og hans kammerat livsvarigt fængsel.

Mens Østre Landsret finder, at den 26-årige Satudarahrocker er skyldig i drabet, finder retten det altså ikke bevist, at hans 27-årige barndomsven vidste, at han 17. november 2018 skulle medvirke til et drab.

Fire nævninge og en dommer talte således for at frikende den 27-årige Svanberg i forholdet om drab og våbenbesiddelse. Han kendes skyldig i et mindre knivforhold.

Ifølge anklagemyndigheden skete drabet som følge af gammelt uvenskab. Nu har Østre Landsret taget til stilling til sagen mod en 26-årig Satudarahrocker og hans barndomsven. Foto: Kenneth Meyer

Raidoværten Nedim Yasar blev dræbt, da han netop havde afholdt en bogreception for bogen 'Rødder', der beskriver hans brutale fortid som bandemedlem på den københavnske vestegn.

Her var han i en periode leder af Bandidos-støttegruppen Los Guerros, indtil han som 25-årig vendte det kriminelle miljø ryggen.

Nedim Yasar sad i sin bil foran receptionslokalerne på Hejrevej i Nordvestkvarteret i København, da en gerningsmand affyrede mindst to skud gennem sideruden ved førersædet. Radioværten, der var kendt for sin rolle i Radio24syv-programmet 'Politiradio', blev ramt i hovedet og døde dagen efter af sine kvæstelser.

Det er særligt overvågning, teleoplysninger og beskeder fundet på den 26-årige Satudarahrockers telefon, der har ledt til rettens beslutning.

Herunder også nye beviser i form af beskeder fra en krypteret beskedtjeneste, som blev fremført for retten i forbindelse med ankesagen.

'Du har snakket om det, jeg har lavet og sådan noget bror. Pas på bror. Det er sådan man bliver kneppet. Lige pludselig sidder jeg med 16 år bror,' står der i en af beskederne, som indgår i rettens vurdering.

Anklagers teori: Fik vest for drab

Ifølge sagens anklager Peter Messerschmidt er det politiets teori, at drabet udløste titlen som fuldgyldig rocker til Alexander Findanis, der på drabstidspunktet ifølge politiet var prospect i Satudarah.

- Alexander Findanis ville utroligt gerne optages som fuldgyldig og den daværende præsident i den klub, han ville ind i, hadede Nedim Yasar, lød det fra anklageren i sin procedure.

Drabstiltalt rocker: Satudarah er en slags SFO for voksne

I forbindelse med dagens skyldkendelse var flere maskerede og sortklædte mænd mødt op foran retten for at vise deres støtte til de to tiltalte.

Efter formiddagens skyldkendelse skal retten nu tage stilling strafudmålingen. Der forventes endelig dom senere i dag.