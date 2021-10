Drab på 'Staden': Skød den forkerte

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: En 25-årig mand er i dag blevet fremstillet ved et retsmøde, hvor han sigtes for medvirken til drabet på en 22-årig Christianit, der blev skudt natten til 3. juli i området ved Pusher Street.

Den 25-årige sidder i forvejen fængslet i en sag om kidnapning, og derfor skulle politiet hente ham i arresten og køre ham til retten på Frederiksberg, hvor fremstillingen skete.

Ved retsmødets slutning blev det besluttet at udvide fængslingsgrundlaget, sådan at den 25-årige nu er varetægtsfængslet for både kidnapning og medvirken til drab. Han nægter sig skyldig i begge forhold.

Sad i stol

Drabet på den 22-årige skete kort efter midnat. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den 22-årige del af en gruppe, der netop havde røget en pibe hash. Den 22-årige sad i en stol, som en anden mand kort forinden havde siddet i.

Derfor har det tidligere været fremme, om at gerningsmanden skød den forkerte. En teori som politiet nu har følgende udmelding om:

- Vi efterforsker fortsat bredt i forhold til motiv, men vi hælder nu til, at det nok var en anden, der skulle dræbes, siger Bjarke Dalsgaard, leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, Københavns Politi.

I forhold til fængslingen af den 25-årige har følgende kommentar:

- Vi ser det som et fremskridt, at vi nu har en sigtet i sagen.

Afrikaner kan være gerningsmand

Den 25-årige etnisk danske mand sigtes for - sammen med foreløbigt unavngivne medgerningsmænd - at have have været med til forberedelsen af drabet på den 22-årige. Heri indgik anskaffelsen af en bil og et skydevåben, der skulle anvendes til likvideringen.

Onsdag oplyste politiet, at man foreløbig mener, at selve drabet blev udført af en ung mand. Han beskrives til at være 175–185 cm høj, spinkel til ranglet af bygning og afrikansk af afstamning.

- Det er vores klare opfattelse, at der er tale om en planlagt likvidering, som er udført af flere gerningsmænd i forening. Vi har i dag kunne anholde en person, som vi mistænker for at have medvirket til drabet, men vi vil stadig gerne høre fra enhver, der kan lede os i retning af den mand, der trykkede på aftrækkeren – eller andre, som har haft en rolle i drabet, udtalte Bjarke Dalsgaard onsdag.