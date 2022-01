Drab ryster Australien: Barnelig fundet i tønde

En bestialsk drabssag har rystet Australien. Siden torsdag 14. januar har den niårige Charlise Mutten været forsvundet, indtil hun lørdag blev fundet dræbt. Hendes lig blev fundet i en olietønde i den australske bush nord for Sydney.

Kort tid efter slog australsk politi til i det centrale Sydney og anholdt Charlise Muttens stedfar, Justin Stein, for mordet på den kun niårige pige.

Siden fredag 15. januar har politiet søgt efter Charlise Mutten, der blev meldt savnet samme morgen. Først antog politiet, at pigen var forsvundet i løbet af torsdag aften fra området Blue Mountains, hvor hun besøgte sin mor og stedfar.

Charlise Mutten boede til daglig med sin bedstemor nær Brisbane. Hun var i Blue Mountains for at besøge sin mor.

Mere end 100 mennesker deltog i eftersøgningen af Charlise Muttens. Foto: Ritzau Scanpix/ Steven Saphore

Købte sandsække

Meget tyder nu på, at anmeldelsen om hendes forsvinden var et skalkeskjul. De foreløbige undersøgelser viser, at pigen er blevet dræbt mellem tirsdag 11. januar og onsdag 12. januar, altså før familien anmeldte, at hun var forsvundet.

Politiet har siden Charlise Muttens forsvinden fulgt Justin Stein via overvågningskameraer og GPS. Justin Stein købte angiveligt flere 40 kilos sandsække torsdag aften.

- Han har forsøgt at sætte en båd i vandet ved Sydney havn. Derefter sporede vi ham tilbage til lokationen (hvor man fandt liget red.), siger politikommissær Dave Hudson til The Sydney Morning Herald.

- Vi ved med sikkerhed, at den sigtede står bag, at hun endte i en tønde, og at han derefter har skaffet sig af med den, siger politikommissæren.

Stedfaderen kom under mistanke, da der var markante forskelle i to forskellige afhøringer, han havde afgivet, efter Charlises forsvinden.

Tidligere fængslet

Både Justin Stein og pigens mor, Kallista Mutten, har tidligere siddet fængslet, ligesom de begge har været stofmisbrugere.

Kallista Mutten har været indlagt siden pigens forsvinden, men politiet planlægger at afhøre hende, så snart hun bliver udskrevet.

Pigens biologiske far har i dag taget afsked med sin datter i et offentligt facebook-opslag.

- Farvel min smukke lille pige. Jeg elsker dig så meget, og jeg savner dig hver eneste dag. Du har vundet nationen og verdens hjerter, skriver han.

Han lover sin datter, at han vil 'få svar' i sagen.

- Vi vil få svarerne for dig min skat, og vi vil ære dig ordentligt, skriver han.

Premierministeren brød sammen

Tidligere i dag nåede den tragiske nyhed den australske premierminister, Scott Morrison, i slutningen af et pressemøde om coronasituationen.

- Jeg håber, hun er okay. Det gør jeg virkelig. Lad os håbe, det får en lykkelig afslutning, sagde premierministeren om sagen, indtil en journalist fortalte, at pigen var fundet død, og at en mand var sigtet.

- Det er jeg ked af. Det var jeg ikke klar over. Den nyhed er bare ... ja tragisk, sagde premierministeren med bævrende stemme, inden han forlod pressemødet.

Stedfaderen, Justin Shein, var i dag for en dommer. Han skal sidde fængslet indtil næste retsmøde, der ligger i marts måned.