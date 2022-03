Drab: Søger oplysninger om sølvgrå bil

Politiet søger særligt oplysninger om en sølvfarvet VW Golf Variant, der blev fundet sat i brand for enden af Ormslevvej i vestlig retning, efter en 21-årig mand blev dræbt af skud i sin bil i krydset Ringvej Syd/Søndervangs Allé.

Det skete natten til tirsdag. Den unge mand blev fundet død klokken 1.11

Den afbrændte bil havde monteret stjålne nummerplader med registreringsnummeret HG 36244.

Politiet er her til stede, hvor den afbrændte bil blev fundet. Foto: Ernst van Norde

Østjyllands Politi har efterforsket sagen intensivt og foretaget en lang række efterforskningsskridt.



- De første 24 timer efter et drab er enormt vigtige for efterforskningen, så vi har fra start sat rigtig mange ressourcer af til afhøringer af vidner, tekniske undersøgelser, indhentning af overvågning og meget andet. Vi har endnu ikke et klart billede af hændelsesforløbet, men vi arbejder videre med forskellige spor og hypoteser og hører fortsat gerne fra borgere, der har oplysninger i sagen, siger politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Politiet har været talstærkt på stedet, hvor de blandt andet har undersøgt noget, der fremstår som et skudhul i gavlen til en boligblok.

- Den dræbte har ikke umiddelbart nogen relation til bandemiljøet, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi.



Østjyllands Politi fortæller, at politiet vil være ekstra synlige i Viby i området omkring Rosenhøj.



- Det er klart, at sådan en voldsom episode, kan gøre folk utrygge. Derfor kommer vi til at prioritere patruljeringen i Rosenhøj, og vores mobile politistation holder derude tæt på gerningsstedet i dag og i morgen. Her er borgerne velkomne til at henvende sig til vores betjente, hvis de har oplysninger i sagen. Derudover kommer vi til at gøre brug af vores stærke samarbejde med Aarhus Kommune i forhold til den forebyggende indsats, som kan være med til at skabe tryghed i området, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen.