Drab: Sympatien strømmer ind til Franks kæreste

Dagen efter varetægtsfængslingen af et 39-årigt ægtepar og en 25-årig mand, der sigtes for drabet på den forsvundne Frank Dan Nørgaard Jørgensen fra Randers, der er far til fire børn, strømmer kondolencerne ind til Franks 26-årige kæreste, Rikke.

- Jeg elsker dig, elsker dig mere, elsker dig mest , skriver Rikke på sin facebookprofil.

Rikke fortæller til Ekstra Bladet, at hendes tekst er et kærlighedsritual:

- Vi er jo stadig nyforelskede, så når Frank sagde 'jeg elsker dig', så svarede jeg 'jeg elsker dig mere', og så svarede Frank 'jeg elsker dig mest'. Nogle gange brød jeg grammatikkens regler og sagde 'jeg elsker dig mere mest'.

På Facebook har Rikke lagt en stribe billeder op af det lykkelige nyforelskede par, der kun havde kendt hinanden et par måneder, inden den 40-årige Frank Jørgensen forsvandt sporløst torsdag 14. juli på vej hjem fra arbejde.

Politiet vil ikke røbe, om de fortsat ikke har fundet Frank Jørgensens lig eller spor efter ham.

Han skulle være kommet hjem til Rikke om aftenen, men dukkede aldrig op. I stedet fik hun en stribe mystiske beskeder på sin telefon, efter at Frank - ifølge politiets sigtelse - var blevet slået ihjel allerede ved 16.30-tiden.

Dybt berørte

Kæresten Rikke er for berørt til at udtale sig mere, men hun har givet Ekstra Bladet lov til at citere fra hendes facebookprofil og bringe billederne af kæresteparret.

Venner og bekendte er også dybt berørt af den tragiske og mystiske sag og sender varme hilsner til Rikke.

Her er et lille udpluk af de mange rørende hilsner til Rikke:

- Ved slet ikke hvad jeg skal sige - er tom for ord mine tanker er hos jer alle .

- Det er så trist, så hjerteskærende, så ... ord kan ikke beskrive det.

- Billederne beskriver meget godt den glæde, han udstrålede, når han talte om dig/jer. Tanker herfra.

- Det er så trist, så hjerteskærende, så ... ord kan ikke beskrive det Kram fra Franks moster.

Frank Jørgensen traf Rikke, 26, for få måneder siden, efter at han havde været single i en periode. Privatfoto

Frank Jørgensen har fire børn fra tidligere forhold, og i den forløbne weekend var hans nærmeste familie ødelagt af bekymring over hans forsvinden og bad inderligt folk om at kontakte politiet, hvis de vidste noget.

Den 40-årige mand arbejdede for Munck Forsyningsledninger, som blev kontaktet af politiet, da han blev meldt savnet. Her kunne de bekræfte, at han kørte i en hvid varevogn med firmanavnet på siden. Den blev fundet udbrændt mandag, få timer før politiet skred til de fire anholdelser på Djursland.