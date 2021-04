Teenagepige fundet dræbt og brændt af: Stukket 10 gange

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Den 18-årige kvinde, som natten til lørdag blev fundet dræbt i en lejlighed i Kirsebærplantagen i Nyråd ved Vordingborg, var blevet stukket 10 gange med kniv i højre side af brystkassen, inden gerningsmanden satte ild til hendes lig og stak af.

Det er netop kommet frem i Retten i Næstved, hvor en 18-årig spinkel teenagedreng blev fremstillet i grundlovsforhør sigtet for drabet og for at have stukket ild til liget efterfølgende. Han nægter sig skyldig i begge dele.

- I hvert fald når det gælder at have haft forsæt til drab, sagde hans beskikkede forsvarer.

Den 18-årige var iført blå sporsikringsdragt og plastiktøfler og blev bedt om at tage sit mundbind af, da dommer Lene Sigvardt tog hul på grundlovsforhøret. Det gjorde dog ikke den store forskel. Den 18-årige gjorde nemlig opmærksom på, at han ikke havde tænkt sig at sige noget.

- I hvert fald ikke i dag, sagde han med hænderne foldet og lagt på bordet foran sig.

Allerede lørdag var der flere, som havde lagt buketter ud for gerningsstedet. Foto: Per Rasmussen

Anklager Mariam Khalil læste siden sigtelse, afhørings- og obduktionsrapport op. Og også de foreløbige resultater af gerningsstedundersøgelsen blev fremlagt i retten.

Det kom frem, at den 18-årige kvinde var så medtaget af brandskader, at politiet til at begynde med troede, at det var lejlighedens indehaver - en midaldrende mand - som var blevet fundet dræbt.

Da politiet henvendte sig hos indehaverens pårørende for at orientere om fundet, var det dog indehaveren selv, som tog imod betjentene. Det var derfor også samme mand, som kunne fortælle politiet, at den dræbte formentlig var en 18-årig pige, som han havde givet lov til at overnatte i lejgligheden i nogle dage.

Det viste et efterfølgende ligsyn da også.

I retten kom der ikke noget frem om et muligt motiv til drabet. Dørene blev lukket under den del af grundlovsforhøret, hvor afhøringsrapporten for den drabssigtede blev læst op.

Lene Sigvardt mente, at der kom nogle ting frem i den afhøringsrapport, der i hvert fald på nuværende tidspunkt ville udsætte den 18-årige pige og dennes efterladte for en unødig krænkelse.

Da brandvæsenet ankom til lejligheden, var den overtændt, og den nåede også at brede sig til nabolejligheden, hvor der heldigvis ikke var nogen hjemme. Foto: Per Rasmussen

En lynobduktion af pigen har vist, at hun var stukket med kniv 10 gange, og at blandt andet lungepulsåren var skåret over. Hun havde ingen synlige afværgelæsioner. Desuden var hun forkullet og forbrændt på 65 procent af kroppen. Derudover har en retsmediciner på findestedet konstateret, at den afdøde lå maven ved siden af sengen i soveværelset, og at hun havde blottet underkrop.

Den 18-årige blev varetægtsfængslet, selv om han har erkendt de faktiske forhold og ikke vurderes til at kunne påvirke efterforskningen på nogen måde.

- Det kan godt være, du nægter at have haft forsæt, men de mange knivstik kommer i hvert fald ikke af sig selv. Den afdødes familie og bekendte skal ikke have mulighed for at træffe dig på gaden, sagde Lene Sigvardt, inden retsmødet sluttede, og den 18-årige sagde 'hej-hej' og forlod retslokalet med de to betjente.

