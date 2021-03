Drabet i frisørsalonen: To anholdt

Københavns Politi har anholdt to mænd på 19 og 22 og sigtet dem for drabsforsøg

To mænd på 19 og 22 er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg i frisørsalonen Salon Ørn i Brønshøj.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De to menes at være de mænd, som er blevet spottet på et overvågningskamera i relation til drabsforsøget, mens de kom kørende på en motorcykel. Københavns Politi har tidligere offentliggjort en overvågningsvideo af de to i forsøget på at finde frem til dem.

Drabsforsøget skete torsdag 24. september 2020 i tidsrummet 13.32-13.35. Her kørte to personer forbi Salon Ørn på Mørkhøjvej på en motorcykel. Bagsædepassageren holdt en pistol i hånden, og politiets efterforskning peger på, at målet var at skyde og dræbe en 20-årig mand, der arbejdede i frisørsalonen.

Fem dage senere, den 29. september kl. 12.52, gik en ukendt gerningsmand ind i Salon Ørn og skød den 20-årige på kort afstand, så han afgik ved døden.

Politiet har tidligere offentliggjort overvågningsbilleder af gerningsmanden, som er taget både før og efter drabet 29. september. Politifoto

Vicepolitiinspektør Knud Hvass siger, at der er begrundet mistanke mod de to anholdte, som altså alene er sigtet for drabsforsøget 24. september og ikke selve drabet fem dage senere.

- Vi har en formodning om, at der er en sammenhæng mellem den episode og selve drabet, og det vil forhåbentlig blive klarlagt i den videre efterforskning, siger Knud Hvass.

De to mistænkte gerningsmænd blev anholdt torsdag formiddag i Hovedstadsområdet. I forbindelse med anholdelserne blev flere adresser ransaget, og der blev fundet en række effekter, som kan have en relation til sagen. De bliver nu undersøgt nærmere.

Den 20-årige blev ramt af skud og døde senere af sine kvæstelser. Foto: Kenneth Meyer

Københavns Politi offentliggjorde for en måned siden to videoklip – det ene med overvågningsbilleder af de to mænd på motorcyklen, det andet af drabsmanden på drabstidspunktet den 29. september 2020.Politiet vil fortsat gerne høre fra vidner.De anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag med krav om varetægtsfænglsing. Politiet vil begære dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning.

