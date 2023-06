Drabet på Dragør Fort: Fik syv knivstik og 11 slag med en hammer

Tiltale er rejst i drabssag fra Dragør Fort hvor flere Bandidos-rockere er anklaget for at være involveret i afstraffelsen af en 54-årig erhvervsmand, der endte fatalt

Den 54-årige René Carstensen, driftschef på Dragør Fort, blev stukket syv gange med kniv og slået mindst 11 gange med en hammer inden han afgik ved døden 22. januar i år.

Sådan lyder det i forbindelse med, at anklagemyndigheden ved Københavns Politi har rejst tiltale mod to 29-årige mænd for at have dræbt den 54-årige lokale erhvervsmand. Tre mænd er herudover tiltalt for at have bestilt eller planlagt overfaldet.

Tre af mændene er medlemmer af rockerklubben Bandidos, ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Ventede på offer

Det fremgår af en pressemeddelelse, at det 54-årige drabsoffer på gerningsaftenen ankom til parkeringspladsen foran Dragør Fort, hvor han arbejdede.

Her blev han ifølge anklageskriftet mødt af de to 29-årige, som stak ham med kniven og slog ham med hammeren.

Desuden slog og sparkede de ham talrige gange, lyder det ifølge tiltalen. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den 54-årige mand døde, og de to gerningsmænd flygtede efterfølgende fra stedet.



Politiet oplyser, at de på baggrund af efterforskningen vurderer, at en 56-årig mand havde en strid med det 54-årige offer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er han ligesom René Carstensen selv lokal erhvervsmand.

Bestilte afstraffelse

Den 56-årige bestilte ifølge tiltalen en fysisk afstraffelse af René Carstensen og kontaktede to mænd på 50 år - heriblandt Peter 'Pit' Rosenborg, en højtstående Bandidos-rocker.

De to kontaktede så de to 29-årige rockere mænd, som nu er tiltalt for at have udført selve gerningen, der udmøntede sig i drab.

Den 56-årige anstifter og de to 50-årige mellemmænd er i kraft af bestillingen af afstraffelsen og kontakten videre alene tiltalt for medvirken til legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter under særligt skærpende omstændigheder, alternativt medvirken til uagtsomt manddrab.

Striden, der gik forud for drabet, fandt ifølge anklageskriftet sted to måneder før. Heri er to mænd tiltalt for at have trykt mere end 70 plakater med ærekrænkende og usandt indhold om den 54-årige, hvorefter plakaterne blev hængt op rundtom i Dragør.



Ekstra Bladet har flere gange skrevet om netop de chikanerende plakater, hvor René Carstensen blev hængt ud med navn og billede.

Politiet har ikke tidligere ønsket at bekræfte at smædekampagnen og drabet havde en sammenhæng.



Sagen er endnu ikke programsat i retten.

