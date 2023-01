Drabet på Frank: 26-årig idømt 12 års fængsel

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev fundet dræbt i juli sidste år. Få et overblik over hele sagen med i alt seks sigtede, der ligner et mystisk mordkomplot

RETTEN I RANDERS (Ekstra Bladet): 12 års fængsel.

Sådan lyder dommen til en 26-årig mand ved navn Jesper, der fredag morgen erkendte at have slået den 40-årige far til fire Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel i det, der ligner et mystisk mordkomplot.

Alle de sigtede på nær en 39-årig mand var mødt op i retten for at høre den 26-åriges tilståelse og var dermed også til stede, da dommen faldt.

Den 39-årige kvinde, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger har været i et forhold med Frank, var også til stedet i lokalet. Ifølge den 26-årige mand blev han manipuleret og udsat for trusler af netop denne kvinde og hendes mand.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at den 26-årige mand er kærester med en 24-årig kvinde, som fortsat er sigtet i sagen. Hun er beskyttet af et navneforbud, hvorfor Ekstra Badet er afskåret fra at offentliggøre den dømtes mand fulde identitet på nuværende tidspunkt.

Den 24-årige kæreste har forholdt sig udtryksløs under sagen, men begyndte at græde, da dommeren læste den lange fængselsstraf højt. Også den 26-åriges øjne blev våde.

Det var Frank Dan Nørgaard Jørgensens nærmeste, der meldte ham savnet. Hans lig blev fundet delvist nedgravet og pakket ind i plastik og tape i et øde skovområde i Gassum. Privatfoto

'Undskyld'

Da den 26-årige mand fik lov til at komme med de sidste bemærkninger, vendte han sig mod de mange fremmødte tilhørere.

- Jeg ved godt, at mange af jer vil se mig som en djævel. Jeg har hele tiden sagt, at undskyld er et fattigt ord, men det er det eneste, jeg kan sige lige nu. Undskyld, sagde han ned til forsamlingen.

Tårerne begyndte med det samme at trille ned ad kinderne på venner og familiemedlemmer til Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

