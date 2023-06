Drabet på Frank: Hemmelig note modsiger forklaring

'Hvis du en dag har lyst til at have kontakt, så skriv eller ring. Hvis ikke, håber jeg, at du får det godt i livet og finder det, du søger.'

Sådan skriver en 39-årig drabstiltalt kvinde i en note på sin telefon til Frank Dan Nørgaard Jørgensen 9. juli sidste år - blot fem dage, før familiefaderen bliver slået ihjel på hendes gårdsplads i Nimtofte.

På det tidspunkt var hun gravid med hans barn, men er fundet sammen med sin nu 40-årige ægtemand, der er en af de i alt fire tiltalte i den makabre drabssag. Alle nægter sig skyldige.

Indtil videre har den 40-årige ægtemand forklaret, at Frank Dan Nørgaard Jørgensen skulle have tæsk, fordi han ikke ville stoppe med at kontakte den 39-årige ekskæreste, som var gravid med hans barn.

Derfor bad hun blandt andet også en 26-årig mand, der har erkendt sin rolle i drabet og modtaget en fængselsstraf på 12 år, om 'at tale Frank til fornuft'.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen mødte den 39-årige ekskæreste og nu drabstiltalte kvinde på dating.dk. Privatfoto

Frank: Du har løjet om alt

Men ifølge den slettede note på den 39-åriges telefon tyder noget på, at det slet ikke var nødvendigt at få Frank Jørgensen til at holde sig fra kvinden.

'Når det kommer til os, kan jeg ikke se på, at du ignorerer mig. Jeg har mine fejl, og du har dine. Men tilgiv mig, jeg elsker dig virkelig meget og er glad for tiden, vi havde,' skriver den 39-årige drabstiltale blandt andet i noten, hvor hun også er opmærksom på, at han altid er velkommen i barnets liv.

Ekstra Bladet har også tidligere beskrevet, hvordan Frank Dan Nørgaard Jørgensen betegnede den 39-årige ekskæreste som 'bindegal' i en sms til en veninde. Det fremgik videre, at han skulle have dumpet hende.

En 24-årig tiltalt kvinde forklarede ligeledes, at Frank Jørgensen på et tidspunkt skulle have sagt, at den 39-årige drabstiltalte ekskæreste var 'som død' for ham. På Franks telefon har politiet også fundet beskeder, hvor han skriver til den 39-årige ekskæreste: 'Åh gud, du har jo løjet om alt.'

Derudover fandt politiet søgninger på Franks telefon fra 9. juni sidste år: 'Snydt sig til graviditet', 'forsørgerpligt', 'faderskab' og 'gravid og børnebidrag'.

'Helt skørt'

Med den slettede note in mente var det derfor også svært for anklager Jesper Rubow at forstå, hvorfor Frank Jørgensen skulle have 'klø' eller 'snakkes til fornuft' for at holde sig fra ekskæresten, som forklaringerne tidligere har lydt på.

- Det er jo helt skørt, konstaterede anklager Jesper Rubow og spurgte flere gange også under den 39-årige kvindes forklaring, om hun løj.

Kvinden afviste blankt at have haft planer om at slå Frank ihjel. Hun kunne dog ikke forklare, hvorfor hun en måned før drabet havde søgt på æter, kloroform og bedøvelse. Hun var også uenig med sin ægtemand om, hvorvidt hun havde sikret sig, at de stort set dagligt besøgende hestepiger ikke kom forbi landejendommen på drabsdagen.

Under et døgn inden drab: På Burger King med Frank

Franks nærmeste lagde rørende hilsner ved hans findested. Foto: Ernst van Norde

De tre drabsforsøg, som de fire personer er tiltalt for at have udsat Frank for henholdsvis 2. juli, 9. juli og 13. juli, nægter kvinden også.

Ved det seneste forsøg var hun angiveligt chauffør for Frank, der ifølge anklageskriftet skulle lokkes til en specifik adresse. Det mislykkedes dog at slå Frank ihjel, og i stedet kørte den 39-årige kvinde på Burger King i Randers sammen med ham.

Ifølge den 39-årige kvinde havde Frank og hun et forholdsvist intenst samvær i tiden op til drabet. De to havde angiveligt sex sidste gang 12. juli 2022 - to dage før Franks død.

Det fik anklager Jesper Rubow til at gennemgå den timelange video, der er optaget natten til 13. juli sidste år. Her kan man høre fire af de involverede personer tale om mulige fremgangsmåder for drabet, og der bliver blandt andet talt en del om æter og kloroform.

- Så samme nat, hvor du lige har knaldet med Frank, sidder du og er med i den her samtale om, at han skal dræbes. Det er jo sygt, sagde anklageren.

Det gav den 39-årige kvinde ham overordnet ret i, men forklarede sig samtidig med, at hun ikke var ret meget del af samtalen, men mest sad og kiggede ned i telefonen.

Sagen fortsætter fredag.