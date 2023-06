Drabet på Frank: Nu begynder retssagen

Fredag begynder retssagen mod de sidste fire personer, der er tiltalt for at slå 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen ihjel

Fra begyndelsen har sagen om drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen lignet et mystisk mordkomplot med mange involverede personer, der ifølge politiet har spillet forskellige roller i drabet.

Fredag morgen skal de sidste fire drabstiltalte, et ægtepar bestående af en 39-årig kvinde og en nu 40-årig mand, en 24-årig kvinde og en 24-årig mand, tage plads på anklagebænken, når nævningesagen mod dem begynder ved Retten i Randers.

Alle fire nægter sig skyldige.

To mænd på 37 år og 26 år har allerede erkendt deres roller i drabssagen og modtaget deres domme.

Tre drabsforsøg

Ifølge anklageskriftet mod de sidste fire tiltalte angiveligt have forsøgt at tage livet af Frank Dan Nørgaard Jørgensen tre gange, før han blev slået ihjel 14. juli 2022. Det fremgår af anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Annonce:

Drabsforsøgene foregik ifølge politiet 2. juli, 9. juli og 13. juli ved at de fire personer lokkede Frank ud på en ejendom på Djursland. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om den adresse, hvor den 24-årige tiltalte kvinde og den 26-årige nu drabsdømte mand boede på tidspunktet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ville de overfalde og binde den 40-årige far samt klemme ham ihjel under en bil, dræbe ham ved brug af æter eller kloroform, kvælning eller på anden voldelig vis tage livet af deres offer.

Det mislykkedes, idet Frank Jørgensen nåede at køre fra stedet alle tre gange. Men 14. juli sidste formåede de drabstiltale ifølge anklageskriftet at lokke den 40-årige ud til ægteparrets øde landejendom på Djursland, hvor han blev slået blev jernrør og kvalt ihjel.

Påstået gravid

En af de drabstiltalte, den 39-årige kvinde, har ifølge Ekstra Bladets oplysninger været kæreste med Frank Dan Nørgaard Jørgensen i en periode inden drabet.

Annonce:

Det til trods for at hun siden 2015 ifølge Folkeregistret har boet på en landbrugsejendom med den 40-årige mand, som bærer samme efternavn som hende. Deres bryllupsbillede ligger i øvrigt på begges Facebook-profiler.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 39-årige kvinde har ifølge Ekstra Bladets oplysninger været kærester med drabsofferet i en periode inden drabet. Privatfoto

Ifølge kilder har den drabstiltalte kvinde hævdet, at hun var gravid med Frank Dan Nørgaard Jørgensens barn. Det har endnu ikke været muligt for Ekstra Bladet at få bekræftet denne information, men i anklageskriftet er der påstand om, at ægteparret frakendes retten til arve Frank Jørgensen.

Ekstra Bladet har tidligere spurgt anklager Jesper Rubow, hvad der ligger i denne påstand. Det ønskede han ikke at sige forud for retssagen, men svarede:

- Jeg kan godt bekræfte, at de to ikke er i familie med drabsofferet.

Sagen kører som en nævningesag ved Retten i Randers over 10 retsdage i juni. Der forventes dom 23. juni.

Du kan læse mere om sagen, personerne og de mange uhyggelige detaljer her: Anklageskrift: Her er mordkomplottets hovedpersoner