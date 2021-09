Drabet på Nicoline: Nyt vidne har meldt sig

Et nyt vidne med informationer om den muligt opdigtede Satudarah-rocker 'Karim Albino' har meldt sig i sagen om drabet på Nicoline Plintic.

Det fortalte anklager Kirsten Jensen onsdag i Retten i Roskilde.

Den 20-årige tømrerlærling Nicoline blev brutalt myrdet 14. juli sidste år. To mænd på hhv. 19 og 24 år sidder tiltalt for drabet. Begge nægter sig skyldige, og den 19-årige har over to retsdage forklaret i retten, at Satudarah-rockeren Karim Albino sendte et tæskehold ud for at slå hende ihjel.

Anklagemyndigheden mener, at rockerfiguren er det pure opspind. At han ikke eksisterer.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, afviser Satudarah ethvert kendskab til sagen. En en simpel googlesøgning afslører, at der rent faktisk eksisterer en facebook-profil tilhørende en 'Karim Albino', og at denne er relateret til rockerklubben

Og det er netop pressens dækning af sagen efter første retsmøde i torsdags, at det nye vidnet har henvendt sig til Fyns Politi.

- Vidnet mener at have oplysninger om, hvem der står bag facebookprofilen, sagde anklageren i retten uden at afsløre, hvilke oplysninger, og hvordan de har relevans for sagen.

Det er pressens dækning af sagen, der har fået vidnet til at henvende sig til politiet. Han er derfor blevet afhørt, og skal nu vidne i sagen 8. oktober.

Nicoline Plintics mor, Maria Plintic, følger sagen på afstand. Hun skal selv vidne i sagen, og derfor må hun ikke være i retssalen, før hun selv har afgivet forklaring.

På afstand har hun i dag fulgt med i afhøringen af den 19-årige, som blandt andet er blevet spurgt ind til, at han tilbage i november rent faktisk tilstod drabet på Nicoline Plintic.

Den tilståelse var dog falsk, hævder han i dag.