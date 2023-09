Drabsdømt kvinde flygtet

29-årige Kirsten-Marie Henriksen, der afsoner en dom for drab, er flygtet fra Psykiatrisk afdeling i Roskilde Hospital.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi overfor Ekstra Bladet.

Politiet vurderer, at hun ikke er farlig for sine omgivelser, og politikredsen mener, at hun muligvis kan være taget mod København.

Kvinden beskrives som 155 centimeter høj, af grønlandsk afstamning og udseende og iført sort tøj og handsker.

Politikredsen oplyser til Ekstra Bladet, at kvinden stak af fra Roskilde Hospital omkring klokken 4 i morges.

Dræbte 61-årig mand

Kirsten-Marie Henriksen er dømt for at have dræbt en 61-årig mand i februar 2021 med en ildrager og en askeskovl.

Hun blev i december 2021 dømt til 12 års fængsel for drabet.

Udover drabet er kvinden også tidligere dømt for at have bidt en souschef i armen på pensionatet Mette Marie i Vanløse.

Hvis du har oplysninger i sagen, kan du kontakte politikredsen på telefonnummer 114.

Opdateres ...

Ekstra Baldet har talt med en tidligere kriminel, der her fortæller, hvordan livet på flugt er.