Drabsdømt om medtiltalt: ’Lyver hurtigere end en hest kan rende’

Den 54-årige mand, som ved byretten blev dømt for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, skyder skylden på sin tidligere ven og sambo

VESTRE LANDSRET, AALBORG (Ekstra Bladet): - Han lyver hurtigere end en hest kan rende.

Sådan lød det fra 54-årige Bengt Johan Reistad om sin medtiltalte, da svenske Reistad fredag blev afhørt i et nævningeting i Vestre Landsret i sagen om drabet på den 39-årige skagbo Eddie Karl-Johan Christensen, der forsvandt 9. maj 2020.

Eddies jordiske rester i form af aske, sod og delvist afbrændte knogler og tænder blev senere fundet gemt væk i to olietønder på havnen i Frederikshavn på en adresse, den 54-årige ejede.

Han, der bliver kaldt ’Kaptajnen’, blev ved Retten i Hjørring idømt 13 års fængsel for drab, mens hans 47-årige medtiltalte landsmand blev frikendt for manddrab, men erkendte usømmelig omgang med lig.

Den 47-årige svenske mand blev frifundet i byretten, som han her ses forlade sammen med sin hustru og deres søn. Nu forsøger anklagemyndigheden at få ham dømt for drab ved landsretten. Foto: Renë Schütze

Vil have dømt begge

Ved landsretten kræver Statsadvokaten begge dømt for manddrab. De nægter sig skyldige. Men deres forklaringer stritter i hver sin retning.

Den 47-årige forklarede fredag tøvende og med bævende stemme, hvordan han oplevede de dramatiske minutter den maj-aften, Eddie brutalt mistede livet.

- Jeg står og taler med Eddie, som var meget oprørt. Vi står foran hans campingvogn med front mod hinanden. Vi står tæt, fordi jeg forsøger at berolige ham. Så ser jeg pludselig, at hans øjne bliver store, og der bliver skudt med det samme, sagde han lavmælt.

Og bekræftede på anklagerens spørgsmål, at det var hans medtiltalte, Bengt Johan Reistad, der affyrede revolveren skråt bagfra.

Hvilket altså ifølge 54-årige Reistad er lodret løgn.

Brændte liget på bålet

Den 47-årige har forklaret, at han senere - under pres fra Reistad – var med til at brænde liget af Eddie Karl-Johan Christensen og bagefter rydde op ved bålstedet.

- Jeg har ikke skudt ham. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg har ikke set Eddie siden, han kørte fra ejendommen den aften, forklarede 'Kaptajnen’.

Det brutale drama udspillede sig på en afsides beliggende landejendom på Rendborgvej ved Elling nord for Frederikshavn, hvor både Eddie og de to drabstiltalte boede.

Her boede Eddie Karl-Johan Christensen i sin campingvogn, som han havde fået lov at stille op på den 54-årige nu drabsdømte Bengt Johan Reistads ejendom på Rendborgvej ved Elling nord for Frederikshavn. Foto: René Schütze

Eddie holdt til i sin udrangerede campingvogn, som han havde fået lov at placere på den store grund, og de øvrige boede i ejendommens stuehus. Ejeren af stedet var ’Kaptajnen’, der som regel kun var hjemme i weekenderne, fordi han arbejdede som maskinmontør i Sverige.

Boede gratis hos 'Kaptajnen'

Den 47-årige boede gratis sammen med sin britiske hustru og deres søn. Aftalen var, at parret som betaling løbende skulle renovere og holde ejendommen ved lige.

Det gik godt. I al fald indtil 9. maj 2020 ved 22-tiden, hvor Eddie Karl-Johan Christensen angiveligt blev dræbt af skud affyret fra klos hold med en Magnum-tromlerevolver og bagefter brændt på bålet.

Årsagen til drabet var en ulmende strid mellem Reistad og Eddie. Førstnævnte ville have Eddie væk fra stedet, og denne aften kulminerede det.

Anklager Anders Dohn borede under afhøringen af Bengt Johan Reistad i, hvorfor han netop den weekend, hvor Eddie forsvandt, brød med sine ellers faste rutiner og ikke rejste til Sverige med færgen søndag eftermiddag men først mandag aften.

- Hvorfor? spurgte anklageren. Hvortil den 54-årige svarede, at det var, fordi det passede godt i hans tidsplan, fordi han skulle afhente nogle materialer på en adresse i Sverige tirsdag morgen.

Nordjyllands Politi tog alle midler i brug i søgningen efter Eddie Karl-Johan Christensens lig. Hans jordiske rester blev senere fundet afbrændt og gemt af vejen i to olietønder. Foto: René Schütze

Anklageren kredsede i sin afhøring også om, hvorfor ’Kaptajnen’ den pågældende weekend sendte en mail midt om natten til en kunde i Sverige og fortalte, at han havde været syg. Selv om han ikke var det.

- Jeg kan ikke svare præcist på, hvorfor jeg skriver det. Det er ikke relevant. Jeg ved det faktisk ikke, sagde han med et dybt suk.

Grusomme trusler

Ifølge Bengt Johan Reistad havde Eddie betroet sig til ham og fortalt, at han ville skære halsen over på den 47-årige og hans familie.

Men det afviste Reistads medtiltalte og nu tidligere ven og sambo som usandsynligt.

- Det siger ’Kaptajnen’ kun i forsøget på at få en allieret, svarede han.

Nævningesagen fortsætter mandag. Der ventes dom i midten af maj.