Drabsdømt på flugt skudt og dræbt

I Texas lykkedes det den drabsdømte Gonzalo Lopez at flygte fra en fængselsbus 12. maj. Torsdag blev han indhentet af ordensmagten, der skød og dræbte ham på stedet.

Under sin flugt havde den 46-årige livstidsfange dræbt en familie på fem personer og stjålet deres pickup truck.

Det fortæller en talsperson fra fængselssystemet i Texas ifølge AP.

- Ordensmagten i Atascosa County fandt frem til det stjålne køretøj, og gjorde det ude af stand til at køre ved at bruge pigge og våbenskud, forklarer Jason Clark, der er talsperson ved Texas Department of Criminal Justice.

Sådan så den morddømte Gonzalo Lopez ud. Foto: Texas Department of Criminal Justice, Ritzau Scanpix

Opkald ledte politiet på sporet

Det vurderes, at Gonzalo Lopez havde gemt sig i nærheden af den hytte, den dræbte familie havde opholdt sig i, da politiet modtog et bekymret opkald fra en, der savnede at høre fra et familiemedlem.

Efter opkaldet kørte politiet forbi en hytte, hvor de fandt den dræbte familie. En voksen og fire mindreårige - hvor tre af dem var små børn.

Morderen Lopez kom til at lide samme skæbne som sine ofre og blev selv dræbt - dog af politiet.

Han var tidligere medlem af Mexican Mafia - en fængsels-bande og kom fra det sydlige Texas.