Direktør for kreaturslagteri fik ifølge politiet livstidsdømt Bandidos-boss med blodig fortid til at inddrive gæld

Ekstra Bladet

Inden Bandidos-rockeren Jess Brønnum i oktober blev dømt for drab og tredobbelt drabsforsøg, gjorde han sig ifølge politiet som hårdkogt inkassator på vegne af ejeren af en større sjællandsk virksomhed - og den 42-årige livstidsfange har før vist, at han er villig til at gå langt, når der skal kradses penge ind.