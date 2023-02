Drabsforsøg med tandbørste: Måtte fastholdes af otte mand

Ved du noget om sagen eller den indsatte, så kontakt Ekstra Bladet her.

Det krævede otte mand at sikre og fastholde den 24-årige mand, der er sigtet for drabsforsøg på en fængselsbetjent i Enner Mark fængsel med en tilspidset tandbørste i weekenden.

Det fremgår af retsbogen fra Retten i Horsens, hvor den unge mand blev varetægtsfængslet frem til 13. marts. Han nægter sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig, fremgik det, før dørene blev lukket.

Han var fastspændt i et transportbælte, da han kom ind i retten, og det fremgår, at politiet vurderede, at det var nødvendigt, at han - imod vanlig praksis - fortsat var fastspændt under retsmødet med henvisning til sagens karakterer og den farlighedsvurdering, som politiet har foretaget i forhold til egen sikkerhed.

Den unge mand har ifølge Ekstra Bladets oplysninger relationer til den forbudte bande LTF og er tidligere blandt andet dømt for våbenbesiddelse i forbindelse med en bandekonflikt og vold mod tjenestemand.

Han er sigtet for at have forsøgt at dræbe en fængselsbetjent på fokusafdelingen, hvor bandemedlemmer afsoner, lørdag omkring klokken 14.59, ved at have stukket ham gentagne gange i halsregionen med en tilvirket tandbørste.

To timer senere, omkring klokken 18, var den ifølge sigtelsen gal igen, da han forsøgte at bide en anden fængselsbetjent. Denne gang på fængslets særligt sikrede afdeling.

Ekstra Bladet har talt med en person med indgående kendskab til fængselssystemet, som kalder en tilspidset tandbørste en 'klassiker' som våben i fængselsmiljøet. Her et tidligere eksempel. Privatfoto

Det fremgik også af senioranklager Søs Bløchers begrundelse for dørlukning, at det er anklagemyndighedens vurdering, at angrebet har været planlagt.

Det er efter overfaldet kommet frem, at bemandingen på afdelingen var nedposteret med en mand. Det var altså en fængselsbetjent mindre på arbejde på afdelingen, end den er normeret til. Det var den lokale ledelses vurdering, at nedposteringen ikke ville forringe sikkerheden.

Det får Fængselsforbundet til at kræve en tilbundsgående undersøgelse af forløbet.

- Det er meget vanskeligt at forstå, at det ikke forringer sikkerheden, når man fjerner mandskab fra en afdeling med farlige indsatte. Jeg forstår ikke, hvordan man er nået frem til denne vurdering, siger Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen i en pressemeddelelse.

- Det er nødvendigt at undersøge vurderingen, som førte til nedposteringen. Hvordan nåede man frem til, at sikkerheden ikke ville blive forringet? Hvis der er sket en fejl, så skal den frem, så vi kan lære af det og undgå, at det sker igen, siger Bo Yde Sørensen.

Han fortæller, at Enner Mark Fængsel i starten af februar fik tre strakspåbud omkring sikkerheden i fængslet.

- Arbejdstilsynet gjorde fængslet opmærksom på, at der er klar sammenhæng mellem bemanding og sikkerhed. Derfor er det meget mærkeligt, at fængslet vælger at nedpostere på en bandeafdeling kort tid efter, siger forbundsformanden.

Også Konservatives retsordfører, Mai Mercado, har stillet spørgsmål til justitsminister Peter Hummelgaard (S). Hun beder blandt andet ministeren svare på, om han er enig i, at sikkerheden forringes for personalet, når bemandingen nedposteres, og beder ham kommentere Fængselsforbundets forslag om minimumsbemanding i bandeafdelingerne.

