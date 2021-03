Drabsforsøg på rocker: Det indeholdt mistænkelig genstand

Bandidos-rocker var mål for attentat

Det var efter alt at dømme ukendte gerningsmænds plan, at en 51-årig veteran fra rockerklubben Bandidos skulle brændes og ikke sprænges ihjel.

Den mistænkelige genstand under mandens parkerede BMW på Gyngemose Parkvej i midten af januar indeholdt ikke sprængstoffer, men brandbare væsker, har politiets undersøgelser vist.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Den foreløbig vurdering er, at genstanden kunne forårsage en øjeblikkelig udvikling af ild med potentiale til at skade en person tæt på alvorligt, og derfor efterforsker vi fortsat sagen som forsøg på drab, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby, Københavns Vestegns Politi.

Vicepolitiinspektøren ønsker ikke at frigive flere detaljer om genstanden, udover at den kunne anrette brandskade inden for få meter. Der henstår dog stadig undersøgelser af den mere præcise skadevirkning.

- Jeg forstår godt, at den store evakuering skabte utryghed den aften, og derfor bør områdets beboere også vide, at der ikke var tale om bombe, som kunne forårsage store ødelæggelser i kvarteret, siger Charlotte Skovby.

Flere hundrede beboere blev evakueret, da Københavns Vestegns Politi og forsvarets sprængningseksperter rykkede ud om eftermiddagen lørdag den 16. januar.

Som Ekstra Bladet tidligere har afsløret, var målet for det mislykkede attentatforsøg en 51-årig veteran fra rockerklubben Bandidos.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger efterforskes episoden som et led i den verserende væbnede konflikt mellem Bandidos og NNV-banden.

Den brød ud i lys lue, da den 38-årige NNV'er Cem Kaplan, dræbt af skud 2. januar i Hillerød nord for København. Den brutale gadebandes 21-årige såkaldte krigsminister blev også ramt, men overlevede.