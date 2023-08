Drabsmænd på to hjul: Flere tips til politiet

Københavns Politi er i gang med en massiv efterforskning efter rocker-mordet på Christiania lørdag aften.

I sagen indgår to elcykler af mærket Mate, som to drabsmænd flygtede på, efter de havde affyret talrige skud, der dræbte en 30-årig Hells Angels-rocker og sårede fire tilfældige mennesker i fristaden.

Politiet har fundet cyklerne efterladt et sted på voldområdet på Christianshavn og frigav tirsdag billeder af den sorte og den grønne cykel.

Drabsmændene flygtede fra Pusher Street på disse to cykler, som blev fundet efterladt på volden af politiet. Politifotos

- Vi har fået en del henvendelser, og dem er vi ved at undersøge nu, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass til Ekstra Bladet onsdag formiddag.

Politiet har oplyst, at de forholdsvis dyre elcykler ikke er meldt stjålet.

- Vi formoder, at cyklerne er stjålet, og ejerne har derfor formentlig ikke noget med skudepisoden at gøre. Alligevel vil vi meget gerne i kontakt med dem eller med andre, der kender til cyklerne - for eksempel hvor de er stjålet, eller hvor de har stået i dagene op til skyderiet, har Knud Hvass sagt.

I efterforskningen indgår også en del overvågningsmateriale. Ekstra Bladet er bekendt med, at der er overdraget videoovervågning til politiet fra steder uden for Christiania.

Politiet opfordrer fortsat borgere på Christianshavn til at overdrage eventuelle fotos eller videoovervågning fra lørdag aften til politiet.

Under en tidligere drabssag på Christiania sidste år lykkedes det politiet via videoovervågning at dokumentere gerningsmandens flugtrute, fordi han var blevet fanget af overvågning adskillige steder.

Om det også er tilfældet i lørdags, er uvist.

- Har I overvågningsbilleder, hvor man ser drabsmændene?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Knud Hvass.

De to drabsmænd var maskerede, da de skød.

En 30-årig HA-rocker blev dræbt med adskillige skud. En tilfældig mand blev ramt og såret af seks skud. Tre andre tilfældige blev ligeledes ramt.

En 18-årig mand blev mandag varetægtsfængslet, mistænkt for at have en medvirkende rolle i drabssagen.

Henvendelser om sagen kan ske til Københavns Politi på 114.