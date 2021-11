Drabsmand til holocaust-overlevende dømt til livstid

En 32-årig mand er dømt til livstid i fængsel, efter han slog 85-årige Mireille Knoll ihjel i hendes lejlighed i Paris i 2018.

Gerningsmanden, Yacine Mihoub, stak Knoll 11 gange og satte herefter ild til liget i fejlslagent røveri.

Sagen har fået stor omtalte, da mordet er begået i en 'kontekst af antisemitisme', som retten har beskrevet sagen.

Det skriver BBC.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

En retsskitse der viser Yacine Mihoub (V) og Alex Carrimbacus (H). Foto: Ritzau Scanpix

Antisemitisme

Udover Yacine Mihoub har en 25-årig mand, Alex Carranbacus, fået 15 års fængsel for røveri motiveret af antisemitisme.

Knoll var nabo til Mihoubs mor, og ifølge retten skulle Knoll angiveligt have fungeret som surrogat-mormor for Mihoub under hans opvækst.

Og retten mener altså, at motivet for forbrydelsen har grobund i antisemitisme. Derudover skal forklaringen også findes i fordomme omkring jøder og rigdom, som altså har fået Mihoub til at tro, at Knoll havde 'skjulte skatte'.

Både Mihoub og Carrimbacus har anklaget hinanden for mordet.

Drabet på Knoll satte gang i en ny snak om antisemitisme i Frankrig. Omkring titusinder mennesker gik på gaden i en stille march for Knoll. Heriblandt var også nogle af Frankrigs ministre.

Flygtede til Portugal

I 1942 lykkedes det Mireille Knoll at slippe masseanholdelsen af jøder i Paris, da hun flygtede med sin mor til Portugal.

Efter krigen rejste Mireille tilbage til Paris, hvor hun giftede sig med en anden overlevende fra Holocausten. Han døde i 2000.

I Frankrig bor der over en halv million jøder, som over de seneste år især været mål for flere islamiske angreb.