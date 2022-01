Drabsmistænkt anholdt i lufthavn

Skyderierne i København starter ifølge Ekstra Bladets oplysninger med en dansk bandefigur ved Gibraltar og nogen, der vil have fingrene i hans hash. Få et overblik over sagen her.

En 28-årig mand blev sent i går aftes anholdt for skudepisode i frisørsalon, der efterlod en død og to sårede

En 28-årig mand blev pågrebet af politiet tirsdag aften, da han landede i Københavns Lufthavn. Her blev han anholdt for at have deltaget i skuddrabet på en 17-årig bulgarsk statsborger i en frisørsalon i Rødovre i december sidste år.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.



Dræbt ved højlys dag

Ifølge politiets efterforskning var han en del af en gruppe på flere gerningsmænd, der stod bag det brutale skyderi en fredag formiddag, hvor to pistolmænd trængte ind i en lille salon på Islev Torv i Rødovre og affyrede 12 skud.

Den 17-årige der blev dræbt, var i færd med at klippe en 15-årig kunde, da han blev ramt af mindst syv skud i ryggen. Den 15-årige slap med et skud igennem hånden, mens den tredje der var tilstede i salonen, en 28-årig svensker, der er salonens indehaver, overlevede efter at være blevet ramt af flere skud i maveregionen.



Efterforskes intenst

Med tirsdagens anholdelse er der nu tre mænd anholdt i forbindelse med attentatet.

To mænd, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en del af gadebanden NNV, blev anholdt 22. december, og varetægtsfængslet. De er sigtet for drab og to drabsforsøg.

Ifølge sigtelsen mod de to, er det politiets teori, at skyderiet var en hævnakt for et drab på en 27-årig NNV'er der blev skudt på Nørrebrogade dagen før.

Vicepolitiinspektør Peter Malmose oplyser, at den tredje mand, der er anholdt ikke nødvendigvis er den sidste.

- Efterforskningen fortsætter med uformindsket styrke, og vi kan ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser i sagen, udtaler han i en pressemeddelelse.



Den drabsmistænkte bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup onsdag formiddag.

December og januar har været præget af flere voldsomme skyderier. Ekstra Bladet har lavet et overblik her