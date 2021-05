Drabsmistænkt blev frihedsberøvet

Weekendens drabssag fra Vejle, hvor en 19-årig mand blev stukket ihjel, har taget en ny drejning.

Det erfarer Ekstra Bladet.

En 18-årig mand bliver lige nu fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Horsens. Han er sigtet for at have dræbt den 19-årige med adskillige knivstik.

Den 18-årige nægter sig skyldig, men hans forklaring kommer ikke til offentlighedens kendskab, da retten valgte at lukke dørene.

En 19-årig mand døde efter adskillige knivstik i Vejle fredag nat. Foto: Anders Brohus

Senere søndag fremstilles også en 21-årig mand i forbindelse med sagen.

Ekstra Bladet erfarer, at han er sigtet for at have frihedsberøvet den mistænkte drabsmand, der ifølge Vejle Amts Folkeblad ankom til retten på krykker.

Det 19-årige offer blev dræbt med adskillige knivstik i en passage i Vejle centrum lørdag nat. Et vidne fortalte til Ekstra Bladet, at hun hørte larm fra den gade, hvor den 19-årige blev fundet dræbt.