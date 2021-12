Drabsmistænkt er løsladt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Politiet har opgivet at begære den 41-årige mand, der sigtes for skuddrabet ved Krebsdammen i Herlev, varetægtsfængslet ved et planlagt grundlovsforhør ved Retten i Glostrup klokken 14.

- Grundlovsforhøret er aflyst og min klient løslades, oplyser den sigtedes forsvarer advokat Kristina Marstrand til Ekstra Bladet.

Advokaten sad i nat med til afhøringen af den drabsmistænkte, men hun kan ikke oplyse nærmere om hans forklaring eller sagen.

Retten i Glostrup bekræfter, at grundlovsforhøret er aflyst.

Vestegnens politi oplyser, at den 41-årige blev anholdt i går eftermiddags og siger, at han fortsat er sigtet for drab på det 21-årige dødsoffer og drabsforsøget på en 25-årig.

Det er dog vurderet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fremstille den 41-årige, og han er derfor løsladt igen.



- Vi er endnu tidligt i efterforskningen, og derfor at der fortsat meget vi ikke kan oplyse – og det gælder også hvilket motiv der ligger bag drabet. Men efterforskningen fortsætter og vi har sat massivt ind for at få opklaret denne forbrydelse, siger politiinspektør Michael Hellensberg.



Ud over efterforskning, så har Københavns Vestegns Politi øget patruljeringen i området og har udvidet visitationszonen. Det er gjort for at imødegå nye skyderier og af hensyn til borgernes tryghed.

Når politiet aflyser et planlagt grundlovsforhør betyder det, at politiets jurister har vurderet, at det ikke vil være muligt at få en dommer til at varetægtsfængsle den sigtede på det grundlag, som politiet har.

Sigtelsen vil dog som udgangspunkt blive opretholdt, så længe politiet efterforsker sagen.

Den dræbte bliver obduceret i dag på Retsmedicinsk Institut.

Den mistænkte er tidligere dømt for alvorlig kriminalitet.

Den dræbte 21-årige blev fundet i et grønt område ved Krebsdammen i Herlev ved 03-tiden natten til 7. december.

Det skete, efter at en anden skudsåret mand i en privat bil var indbragt til Herlev Hospital, hvor han straks blev lagt i kunstigt koma med et skudsår i hovedet. Han er senere meldt udenfor livsfare.

Under eftersøgningen i området, hvor skyderiet skete, fandt en hundepatrulje den dræbte. Politiets teori er, at skuddrabet kan hænge sammen med de øvrige skyderier i bandemiljøet siden torsdag i sidste uge.