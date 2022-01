Drabsmistænkt har meldt sig

Den 25-årige Kenny V. Jensen, der har været offentligt efterlyst siden 29. december sidste år, meldte sig selv i aftes.

Han er mistænkt for skuddrab på 22-årige Serdal Bas, der mistede livet efter at være skudt ned på åben gade 28. december sidste år i Brøndby Strand.

Han og 20-årige Ali Yildirim blev efterlyst sammen dagen efter drabet.

- Vi opfordrer fortsat den 20-årige mand til at melde sig selv. At vente vil blot trække pinen ud, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen, og den opfordring gentager han over for Ekstra Bladet.

- Vi håber, at han melder sig meget snart.



Kenny V. Jensen indfandt sig hos Nordjyllands politi i aftes og er herefter blevet fragtet til Københavns Vestegns Politi. Den 25-årige mand bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag i Retten i Glostrup.

- Nu får han lejlighed til at forklare sig, og så skal retten tage stilling til mistankegrundlaget. Det er det næste, der sker, siger vicepolitiinspektøren.

Vestegnens Politi har også tidligere opfordret de to mistænkte til at melde sig selv.

Politiet måtte rykke ud til Hallingsparken 28. december.

Likvidering ved højlys dag

Ifølge vidner til drabet der foregik lidt efter klokken 13 i nærheden af et parkeringsanlæg i Hallingparken, løb to mænd målrettet op til det 22-årige offer og afgav skud, inden de forsvandt.

Politiet har tidligere sagt, at det var deres indtryk, at Ali Yildirim og Kenny V. Jensen tydeligt optræder på videoovervågning indsamlet efter drabet, og politiet kunne derfor allerede dagen efter skudepisoden udsende en efterlysning, hvor de bad offentligheden om hjælp med at finde de to mistænkte.

Lokalt opgør

Motivet bag skudepisoden er endnu ikke klarlagt. Det tyder dog ikke på, at der umiddelbart er en sammenhæng mellem de mange skyderier, der ellers har hærget hovedstadsområdet i december.

Politiinspektør ved Vestegnens Politi Allan Nyring har tidligere udtalt, at de arbejder ud fra tesen om, at drabet er et led i et lokalt opgør, der muligvis kan kædes sammen med en skudepisode 17. december i Ulsøparken, hvor en 25-årig mand blev ramt af skud, men overlevede.