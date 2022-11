Drabsmistænkt havde barn med

En 26-årig nordmand blev lørdag anholdt af Københavns Politi og efterfølgende fængslet i en sag om drab og kidnapning.

Den 26-årige blev fremstillet ved Retten på Frederiksberg søndag, hvor han fik opretholdt anholdelsen i tre gange 24 timer.

Manden er mistænkt for at have dræbt en kvinde i hendes hjem i byen Oswiecim, også kendt som Auschwitz.

Det var kvindens far, der lørdag ved 17-tiden fandt kvinden dræbt og efterfølgende meldte sagen til det lokale politi. Efterfølgende blev en større eftersøgning sat i gang. Godt fem timer senere blev manden så anholdt i Danmark.

Retten på Frederiksberg skulle ikke forholde sig til drabssagen, men kun til en eventuel udvisning til Polen. Søndag havde man dog ikke modtaget en anmodning fra de polske myndigheder, hvorfor man valgte at opretholde fængslingen fremfor at varetægtsfængsle den 26-årige.

Annonce:

Nu har Københavns Politi så modtaget den europæiske arrestordre fra polsk politi.

'Den anholdte vil enten tirsdag eller onsdag vil blive fremstillet igen, hvor en dommer skal tage stilling til sagen. Hvis grundlaget er orden, vil den anholdte blive varetægtsfængslet i Danmark, indtil udleveringen kan finde sted', skriver en kommunikationsrådgiver, Københavns Politi, i en mail.

Den 26-årige blev anholdt umiddelbart før Øresundsbroen, oplyser Københavns Politi. Med sig havde han et barn, som han havde med dræbte polske kvinde.

Datteren er blevet overdraget til de sociale myndigheder.

Barnet har sandsynligvis været omdrejningspunkt som muligt motiv til drabet. Og den 26-årige har muligvis været på vej til Norge, da han blev anholdt.

Ifølge norske VG er nordmanden hjemmehørende i Vestland - området omkring Bergen. Mediet oplyser, at den 26-årige havde et barn med den polske kvinde, og at hun kom til Norge i 2014. Her boede hun frem til 2020.

Annonce:

I efteråret 2019 gik den mistænke til politiet og meldte barnet savnet. Han mente, at kvinden uretmæssigt havde taget barnet med til Polen.