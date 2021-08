Drabsoffer begravet af veninde: 'En tung opgave'

- Det var rart at kunne gøre noget, siger præsten, der stod for begravelsen af Maria From Jakobsen

Hun er vant til at forestå både begravelser og bisættelser, men da præst Lotte Nysted fredag stod på prædikestolen i Frederikssund Kirke og holdt tale for omkring 200 mennesker om Maria From Jakobsen, var det alligevel noget helt, helt specielt.

De to har nemlig været nære veninder gennem adskillige år.

At stå for begravelsen af den 43-årige mor til to var derfor med præstens egne ord en ’tung opgave’. Men den var også vigtig, fortalte præsten Lotte Nysted til Ekstra Bladet, efter at Maria From Jakobsens kiste var blevet sænket i jorden.

– Det lyder mærkeligt, men det var rart at kunne gøre noget i en situation, hvor man ingenting kan gøre, og hvor vi i mange måneder bare har siddet og kigget ind i et mørke.

– Hendes viltre lyse hår og smukke smil står som en varm sommervind. Vi vil helst smile, når vi tænker på hende. Man kan ikke lade være, lød det fra præsten Lotte Nysted på prædikestolen.

Nu mangler der en

Lotte Nysted og Maria From Jakobsens yngste børn blev født omtrent samtidig, og siden har de to kvinder været en del af en venindegruppe på fire. Nu mangler der en, og hun er savnet.

Før begravelsen blev præsten spurgt, om det var en frygtelig opgave, hun stod over for.

– Og det er det ikke. Det er en nødvendig og vigtig opgave, fordi vi har været stille så længe. Og nu skal der tales om Maria.

Præstens prædiken var længere end normalt, den var personlig, og den tegnede et billede af en dybt savnet og elsket mor, bonusmor, datter, søster, veninde og kollega. Et loyalt, nærværende, generøst, ihærdigt menneske, der altid mødte andre i øjenhøjde.

Ville aldrig frivilligt forlade børnene

Familie, venner og kolleger har ventet i mange måneder på at få lov til at sige farvel. Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober 2020, og i første omgang gik politiet ud fra, at hun frivilligt var gået hjemmefra. Men de nærmeste kunne ikke få det til at passe. For hun ville aldrig forlade sine børn frivilligt. Aldrig.

Det havde hun heller ikke gjort. Kvinden, der helt ind i kernen var et familiemenneske, blev slået ihjel af sin egen mand, sognepræsten Thomas Gotthard. Efterfølgende forsøgte han at lægge et røgslør ud for at få alle til at tro, at hun var forsvundet efter en tur i sommerhus.

Knap tre uger efter drabet blev han anholdt og sigtet for drab. 3. august i år blev han idømt 15 års fængsel, og fredag kunne de mange, mange mennesker, der elskede Maria From Jakobsen, endelig sige ordentligt farvel.