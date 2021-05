Drabsoffers bil fundet ved sø

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Da en 45-årig mand blev meldt savnet 30. april, fordi han ikke dukkede op til en planlagt middagsaftale, var hans bil også forsvundet.

Han blev siden fundet dræbt i en lejlighed i Aalborg 2. maj i år, og i sigtelsen mod en 21-årig kvinde og en 35-årig mand fremgår det, at han er blevet dræbt 'på ukendt vis, men formentlig ved kvælning, knivstik og stump vold' på et endnu ukendt tidspunkt i tiden efter fredag 30. april i år. De nægter sig begge skyldige.

I denne uge blev offerets bil så også fundet.

- Jeg kan godt bekræfte, at vi har fundet hans køretøj på en parkeringsplads ved Juelstrup Sø. Det er en del af efterforskningen at undersøge det nærmere, siger politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi.

Juelstrup Sø ligger lige vest for E45 ved Støvring, og folk kommer særligt dertil, fordi den ligger lige op ad en hundeskov. Den ligger 21 kilometer fra drabsofferets hjem og 18 kilometer fra gerningsstedet, hvor det drabssigtede kærestepar boede sammen.

Ekstra Bladet har talt med en tidligere kollega til det 45-årige offer, der arbejdede som mekaniker. Han fortæller, at han lagde mærke til kollegaens bil, da han var ude og gå tur ved søen lørdag aften. Han beskriver den som en brunmetal Volvo V70.

Bilen var parkeret pænt ved søen. Foto: René Schütze

Han nåede at tænke, at det da var mærkeligt, at hans bil stod der.

Da de så mandag morgen blev kaldt sammen på værkstedet og fik at vide, at den 45-årige var slået ihjel, kom han straks til at tænke på bilen og kontaktede politiet for at fortælle, at han havde set den parkeret ved søen.

- Den stod som det første på en parkeringsplads tæt ved nogle træer. Den var efterladt pænt. Der var ikke noget mærkeligt over parkeringen, siger han.

De to drabssigtede er foreløbigt varetægtsfængslet i fire uger. Ifølge politikommissær Carsten Straszek havde offeret en perifer relation til kæresteparret.

