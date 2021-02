Drabsoffers chef: Freyja var en superskøn pige

Den 43-årige mor til to og sosu-assistent blev angiveligt kvalt af sin tidligere samlever, som derefter skal have parteret hendes lig

Freyja Egilsdottir Mogensens brutale død har efterladt den 43-årige sosu-assistents kolleger og chef i dyb sorg.

- Det her er et kæmpechok for os, siger Anni Andersen, daglig leder af Stenslundcentret i Odder, hvor Freyja Mogensen blev fastansat 1.