Drabsoffers datter: - Lad ham rådne op

Datteren til et af seriemorderen James Schmidts ofre er lettet over, at han er væk fra samfundet

Malene Hasselblad var iført sin mors smukke grønne kjole, da hun mødte op i Østre Landsret for at høre dommen over den mand, der stod tiltalt for rovmord på hendes mor Inez Hasselblad og to andre ældre mennesker fra samme bebyggelse på Østerbro i København i februar og marts 2019.

Lige før skyldkendelsen følte hun, at hun skulle kaste op, og da det stod klart, at han blev dømt for alle tre drab, brød hun sammen i gråd.

I byretten blev James Schmidt idømt livstid for to drab, men frifundet for drabet på Eva Hofmeister, hvis lig nåede at blive kremeret, før politiet fattede mistanke om, at der var en morder på spil.

Idømt livstid for tre drab

Ikke mindst fordi Malene Hasselblad insisterede på, at der var flere mærkelige ting ved hendes mors død. Inden da var alle tre dødsfald rubriceret som naturlig dødsfald.

- Jeg var så skuffet i byretten, for selvfølgelig skal du dømmes for det, du har gjort. Det er det eneste rigtige, og det er jeg lettet over, siger Malene Hasselblad om dommen.

Malene Hasselblad føler ikke, at hun har sovet i halvanden måned. - Jeg føler mig som en smadret havelåge fysisk psykisk og mentalt, siger hun. Foto: Linda Johansen

- Hvorfor er det vigtigt, at han fik livstid?

- Nu kan han ikke gøre flere mennesker eller deres pårørende fortræd. I hvert fald ikke ude i samfundet. Han viser jo, at det er en ting, han fortsætter med. Det er hans ting. Derfor skal han væk fra samfundet, siger hun.

Kendt skyldig i seriemord

Hun beskriver de sidste to år som 'to år i helvede'.

- Jeg føler, at han har taget to år af mit liv, og nu er det bare slut. Nu ved jeg, at han sidder derinde, og han kan ikke komme ud. Og nu skal jeg til at trække vejret, siger hun.

Og hendes mors morder....ham vil hun ikke spilde mere energi på.

- Han er ligegyldig. Han har taget to år af mit liv. Han skal ikke have lov til at tage mere. Lad ham rådne op, siger hun.

