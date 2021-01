Drabsoffers far: Charlotte var verdens bedste menneske

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): I skal vide, at Charlotte var verdens bedste menneske.

Sådan afsluttede drabsofferet Charlotte Asperuds far sin rørende vidneforklaring i straffesagen mod den mand, der er tiltalt for at have slået hans datter ihjel med 19-20 slag mod hovedet i hendes hus i Tisvildeleje.

Da den ældre mand sagde de sidste ord, knækkede hans stemme over.

Forinden havde han beskrevet sit forhold til den 58-årige datter som 'det tættest mulige'.

- Vi var hinandens fortrolige, forklarede han og sagde, at hans datter havde været utryg det seneste halve år op til sin død. Forinden havde der været en del tyverier i området.

Helt anderledes

På et tidspunkt havde hun set et menneske stå og kigge ind ad et vindue til huset, og faren fortalte, at datteren gerne ville have, at han lige gik med ind i huset, når han kørte datteren hjem fra familiekomsammener.

- Det var helt anderledes end den Charlotte, vi ellers har kendt, sagde faren.

Det samme billede kunne en genbo bekræfte. Han fortalte, at Charlotte Asperud havde bedt dem om at parkere i hendes indkørsel og bruge hendes skraldespand, fordi hun var utryg.

Faren havde skrevet en huskeseddel med sin beskrivelse af datteren.

- Hjælpsom, rummelig, favnende, tolerant, læste han op i retten og fortsatte:

- Beskeden, diskret og især i arbejdssammenhæng lyttende, beroligende, nedtrappende. En ildsjæl.

Den tiltalte nægter drab, men indrømmer, at han forvoldt lægen Charlotte Asperuds død. Privatfoto

Han havde også besøgt datteren på hendes arbejde som læge, hvor det tydeligvis rørte ham at tænke på, hvordan hendes kolleger kom hen for at hilse på ham.

- Det sagde alt om, hvordan Charlotte var på sit arbejde. Hun var afholdt og respekteret, sagde faren, der sidst så sin datter, da de hentede hende på Vedbæk Station, efter hun havde besøgt sin datter i Italien.

Også her skulle han lige med hende ind og tjekke huset, før han kørte videre.