Drabsoffers mor: 'Hamrende frustrerende'

Alle vidner var blevet afhørt, og der var kun tre retsdage tilbage, før Maria Plintic kunne få lov til at sætte et punktum.

Men fredag kom det så frem, at nævningesagen mod de to unge mænd, som anklagemyndigheden mener har dræbt hendes datter - den 20-årige Nicoline Plintic - er blevet udsat.

- Det er hamrende frustrerende. Jeg vil gerne have sagen afsluttet, så jeg kan komme videre med min sorg, og nu aner jeg ikke, hvornår det sker, fortæller moderen til Ekstra Bladet.

Maria Plintics mor havde set frem til retssagen. Hun ønskede svar. Men det har været hårdt at sidde og høre, hvad der er blevet gjort mod hendes datter. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nye beviser

Nicoline Plintic blev brutalt myrdet 14. juli sidste år. Hun blev kvalt og tævet voldsomt i ansigtet. Efter 14 måneders ventetid startede retssagen i september. To mænd på hhv. 19 og 24 år er tiltalt for drabet. Begge nægter sig skyldige.

Retssagen skulle være fortsat i morgen mandag, men på baggrund af en anmodning fra anklagemyndigheden er sagen nu udsat til 12. november.

- Det er, fordi der formentlig vil komme nogle yderligere beviser, som begge parter skal have tid til at se på. Mere kan jeg ikke sige, sagde anklager Kirsten W. Jensen til Ritzau fredag.

Maria Plintic fik direkte besked om udsættelsen fra politiet, heller ikke hun kunne få nogen detaljer.

- Det sætter jo alle mulige tanker i gang. Hvad er det for nogle beviser, hvor kommer de fra, og hvem er de en fordel for?

- Hvilken betydning får det for sagen? Det er virkelig svært på den måde ikke at få noget at vide.

Maria Plintic fortæller om livet efter drabet og hvorfor det var for hende at følge retssagen.

Forsvareren for den 19-årige, Anders Riisager, vil ikke over for Ekstra Bladet uddybe, hvad årsagen til udsættelsen er. Det har ikke været muligt at få fat i den 24-åriges advokat Rasmus Sølberg.

Dommen skulle være faldet 12. november. Nu er det uvist, hvornår sagen bliver afsluttet.

Maria Plintic lægger ikke skjul på, at det har været hårdt at sidde i retten og høre, hvad der skete med Nicoline sidste år. Ved sidste retsmøde opremsede forsvarer Anders Riisager de alt 21 skader, som retsmedicinerne har fundet på den unge kvindes krop. Seks af dem var i hovedet, og de var alvorlige.

Nicoline Plintic efterlader sig sin tvillingesøster og sin mor. Privatfoto

- Det hårdeste har været at høre obduktionsrapporten. Jeg havde sådan håbet på, at man måske havde forberedt mig lidt på den. Jeg var godt klar over, at hun havde mange skader, men ikke så mange. Det har kørt rigtig meget rundt i hovedet på mig, fortæller moderen.

Tilstod - og trak det tilbage

Drabssagen er speciel af flere grunde. For eksempel var det kun den ene af de to unge mænd, der blev anholdt på gerningsstedet - en lejlighed på Københavnsvej i Køge.

Den ældste blev anholdt i Horsens, efter at han havde slået alarm om drabet til politiet. Anklagemyndigheden mener, at de to unge mænd aftalte drabet over diverse beskedtjenester, og at den 19-årige udførte det. Da teenageren sendte et billede af den dræbte kvinde til den 24-årige, ringede den ældste til politiet.

Nicoline Plintic blev dræbt på denne adresse. Hun blev kvalt, tævet i ansigtet og fik stukket en saks i halsen. Foto: Kenneth Meyer

Teenageren har forklaret, at Nicoline Plintic blev tævet ihjel af et tæskehold, der kom til lejligheden, fordi de begge havde talt over sig om en narkoforretning. Det skulle angiveligt være en Satudarah-rocker ved navn Karim Albino, der var blevet vred og ville straffe dem.

Anklagemyndigheden mener dog, at rockeren er det pure opspind - et fantom opdigtet af den 24-årige. Det nægter han.

Under sagen er det kommet frem, at den 19-årige i november tilstod det voldsomme drab på Nicoline Plintic. Tilståelsen blev dog trukket tilbage, da han i maj skiftede forsvarer. Læs om den her

Den 24-årige har også tidligere tilstået og påtaget sig sin del af ansvaret, men også den tilståelse blev trukket tilbage. Læs om den her.

