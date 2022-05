Drabsofrets mor: - Jeg ville gøre alt for Deniz

Ulykkelig mor til den afdøde 32-årige vvs-mand vakler mellem sorg, hævntørst og vrede, men Lotte Rasmussen er lettet over, at hun slap for selv at slukke for respiratoren

Lotte Rasmussens øjne skifter hele tiden udtryk. Hun græder af sorg, raser af vrede og smiler ved tanken om de natlige telefonsamtaler, timer og dage, hun har haft sammen med den søn, der fredag blev hugget ihjel med en kniv på Døllefjelde-Musse Marked.

- Jeg elskede den dreng. Han var mit barn. Jeg ville gøre alt for Deniz. Vi var meget tætte. Hvordan jeg har det nu? Det, der fylder mest, er, at jeg håber, de fanger ham, der gjorde det. Og så vil jeg bare have hævn, siger den 55-årige kvinde.

Det gør hun, mens hun og faderen til den nu afdøde vvs-mand Deniz Köktas betror sig til Ekstra Bladets reportere.

Lotte Rasmussen viser det sidste billede, der af taget af hendes nu afdøde søn. Den 55-årige kvinde ønsker under ingen omstændigheder selv at lade sig fotografere. Foto: Per Rasmussen

Ahmed Köktas er også ude af sig selv af sorg.

- Det var mig, der lærte Deniz op, og han var bare så klog. Det her er ikke til at forstå, siger den 57-årige mand, der har arbejdet med vvs hele sit voksne liv.

Sønnens tatovering

Så sent som i påsken var ægteparret på ferie i Tyrkiet med deres søn. De er også forældre til to voksne døtre og har flere børnebørn.

Det var en af døtrene, der fredag aften ringede og fortalte, at deres søn var blevet stukket med kniv og nu var på vej til Rigshospitalets akutafdeling.

Lotte Rasmussen kørte med til København. Her fik hun sagt farvel til sønnen.

Ahmed Köktas får trøst af Mark Nielsen. Foto: Per Rasmussen

- Det var, som om han åbnede øjnene lidt, når jeg talte til ham, siger den ulykkelige kvinde, som mindede Deniz Köktas om, at han havde en tatovering med ordlyden 'I'm a survivor' på overkroppen.

På et tidspunkt kørte familien hjem til Falster igen. Men ud på natten til lørdag kørte de tilbage.

- Lægen sagde i løbet af lørdagen, at der ikke var noget at gøre. Knivofrets organer var for ødelagte, og blødningerne var ustoppelige.

- Han spurgte, om jeg ville slukke for respiratoren. Men det kunne jeg ikke. Det måtte han selv gøre, fortæller Lotte Rasmussen, som hele tiden nærer et umuligt håb, om at sønnen kommer hjem igen.

Klokken 17.08 blev Deniz Yildiz Hvidberg Köktas erklæret død.

- Hvordan har det nu, Ahmed?’

- Jeg har det ad helvede til, siger faderen, og så gemmer han igen ansigtet i næverne.

Politichef: Vi formoder, at Nicklas er gerningsmand

Den 29-årige Nicklas Kim Petersen er efterlyst og mistænkt i sagen om drabet på Deniz Köktas fredag aften på Døllefjelde-Musse Marked. Politiet advarer folk om ikke selv at tage kontakt til manden. Politifoto

Det var endnu søndag aften ikke lykkedes Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi at opspore den efterlyste falstring Nicklas Kim Petersen.

- Vi har fået gode henvendelser fra borgere, og dem arbejder vi videre med. Hvor mange og hvad de mere konkret handler om, kan jeg ikke oplyse, siger Rune Dahl Nilsson, som er vicepolitiinspektør og leder af drabsefterforskningen.

Politiet lagde søndag morgen et billede og en karakteristik af den efterlyste 29-årige mand ud til offentligheden.

- Det kan vi kun gøre, fordi vi formoder, at det er ham, der er gerningsmanden. Vi arbejder ud fra, at det er ham, siger Rune Dahl Nilsson.

Han bekræfter, at politiet også er bekendt med, at der 'var en konflikt' mellem den nu afdøde mand og hans venner og den efterlyste mand, før drabet udspillede sig. Han vil dog ikke belyse, hvad der ellers begrunder politiets mistanke mod Nicklas Kim Petersen.

- Det er flere ting, siger vicepolitiinspektøren, som heller ikke vil sige noget om, hvorvidt det er lykkedes at finde et potentielt gerningsvåben.

Søndagen igennem hjalp beredskabsfolk politiet med at fælde træer og søge spor i området omkring gerningsstedet omkring en p-plads ved Døllefjelde-Musse Marked på Lolland. Der er også sat andre initiativer i værk.

- Vi har kastet mange ressourcer ind i efterforskningen, siger Rune Dahl Nilsson.

