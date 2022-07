Drabssag: Arbejder stadig på gerningssted

Efter varetægtsfængslingen af to mænd og en kvinde tirsdag aften i sagen om den forsvundne 40-årige Frank Nørgaard Jørgensen fortsatte politiet i dag deres kriminaltekniske undersøgelser på en adresse, hvor anklageren mener, at den 40-årige er blevet dræbt.

I løbet af i går arbejdede politiet med undersøgelser på flere adresser på Djursland. Men i dag onsdag var der fortsat massiv aktivitet det ene sted, en landejendom, omgivet af marker og skov.

I dag er der fortsat undersøgelser det sted, hvor man formoder, at den 40-årige blev dræbt. Foto: Ernst van Norde

Iført blå dragter gik en håndfuld af politiets teknikere inde fra huset og ud til de parkerede politibiler, herunder en teknikervogn og tilbage igen.

Imens holdt Hjemmeværnet vagt ved afspærringerne i de 30 grader med vagtskifte hver ottende time.

Dræbt torsdag

Annonce:

Under grundlovsforhøret tirsdag, hvor fire var sigtet for drab, kom det frem, at man mener, at den 40-årige Frank Jørgensen allerede torsdag eftermiddag blev dræbt på en ejendom på Djurlsland.

Han blev meldt savnet af pårørende og siden efterlyst offentligt af politiet lørdag.

I efterlysningen indgik også den bil, han kørte i, en hvid Mercedes varevogn.

40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen formodes kvalt, fremgik det af sigtelsen mod de fire anholdte. Politifoto

Den blev fundet udbrændt på Gl. Fjellerupvej ved Vivild - også på Djursland - og gav yderligere næring til frygten for, at der kunne være sket en forbrydelse.

Østjyllands Politi meldte ud tirsdag formiddag. at man havde en bestyrket mistanke om, at Frank Jørgensen var blevet dræbt, og at man havde anholdt fire, to mænd og to kvinder, hvoraf altså tre er fængslet.

De nægter sig skyldige i drab.

Læs kæresten Rikkes beretninger her: Mord-mystik på Djursland