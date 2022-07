Drabssag: Nye ransagninger

Politiet er rykket til endnu et sted, som undersøges af kriminalteknikere i forbindelse med drabet på den savnede Frank Nørgaard Jørgensen

Ikke langt fra Djurs Sommerland og omgivet af marker og skov har politiet været i heftig aktivitet tirsdag eftermiddag.

Ved en velholdt landejendom vrimlede det med politi og kriminalteknikere i den bagende sol ud på eftermiddagen.

Nogle politifolk sad kort i skyggen, mens andre iført blå eller hvide dna-dragter minutiøst undersøgte rallet i indkørslen.

En politihund fik en pause, da den blev sendt ind i sit transportbur i politibilen. Imens stod Hjemmeværnet og bevogtede afspærringen.

Foto: Ernst van Norde

Dermed har politiet rykket fra en adresse tæt ved et skovområde til en anden.

Al politiaktivitet foregår dog inden for en radius af fem kilometer, hvor små landeveje fører fra den ene landsby til den anden.

Baggrunden for politiindsatsen er lige så makaber, som omgivelserne er idylliske.

Politiet foretager kriminaltekniske undersøgelser i forbindelse med sagen om den forsvundne 45-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Kriminalteknikere på makabert arbejde med at forsøge at finde spor i en drabssag. Foto: Ernst van Norde

Usømmelig omgang med lig

Han blev meldt savnet og siden offentligt efterlyst af politiet. Mandag blev fire personer, to kvinder og to mænd, anholdt for drab og usømmelig omgang med lig.

Politiinspektør Brian Voss Olsen, Østjyllands Politi har sagt til Ekstra Bladet, at politiet tirsdag ville være på flere adresser i forbindelse med sagen.

- Vi har et stort arbejde foran os. Det handler blandt andet om sporsikring, sagde han.

Han ønskede ikke at udtale sig om, hvorvidt man fortsat ledte efter liget af den 45-årige mand.

Ved et grundlovsforhør i dag ved retten i Randers nægtede alle fire, en 39-årig kvinde, en 23-årig kvinde, en 25-årig mand og en 39-årig mand sig skyldige i sagen.

Under oplæsning af sigtelsen kom det frem, at politiet mener manden er dræbt, formentlig ved kvælning, som det hed.

Grundlovsforhøret er fortsat bag lukkede døre. Anklageren oplyste, at de anholdte havde afgivet 'modstridende forklaringer'.

Beboere i området siger til Ekstra Bladet med adresse til, at politiet fortsat er på jagt efter liget, at det kan blive svært.

- Det er et stort moseområde, og der er mange søer i skoven, siger en af dem.

Ekstra Bladet følger sagen ...