Drabssag: Offentliggør voldsom video

Politiet offentliggør nu en video med et voldsomt lydspor i efterforskningen af drabet på 31-årige Abdinur Mohamed Ismail i Egeparken i Vollsmose 24. juni sidste år.

Han blev det komplet uskyldige offer, der tilfældigvis endte i skudlinjen under en skudveksling mellem to stridende grupperinger i området.

På videoen, som politiet nu har offentliggjort, kan man ikke se personer, men man kan høre stemmer, der råber, lyden af en hund, der klynker, og så en række høje brag - muligvis lyden af skud. Filmen er optaget med en mobiltelefon.

Fyns Politi advarer om voldsomt indhold, fordi hunden, der klynker, er blevet ramt af skud og dør.

De to mænd på scooteren blev selv beskudt efter drabsforsøget på en 31-årig fra Vollsmose-gruppen. Men et af skuddene dræbte den tilfældige Abdinur Ismail. Politifoto

- Men vi har vurderet, at lydfilen med stemmerne er vigtig at få ud til offentligheden i håbet om, at nogen kan bidrage til identifikationen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det er altså personerne bag stemmerne, der råber, som politiet ønsker hjælp til at få identificeret.

Fyns Politi har sigtet i alt fire personer for drab eller medvirken til drab i sagen. To af dem, to mænd på 19 og 21 år fra Odense, blev 15. april i år sigtet for drab og forsøg på manddrab i forening med hinanden og med en 22-årig mand, der blev varetægtsfængslet 13. januar i år.

De to sidder dog allerede varetægtsfængslet i en anden sag og vil derfor først blive fremstillet i grundlovsforhør på et senere tidspunkt.

Mændene er sigtet for at have affyret minimum fire skud med pistol for at ramme og dræbe to endnu ikke identificerede personer, der var på vej væk fra stedet på en motorcykel.

Det mislykkedes dog, fordi de to personer på motorcyklen ikke blev ramt af skuddene, der i stedet ramte den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail, som derefter afgik ved døden.

Den 31-årige Abdinur Ismail blev dræbt af skud på en parkeringsplads. Privatfoto

Politidirektør Arne Gram kalder det en 'særlig tragisk sag', hvor en uskyldig ender med at blive dræbt' på grund af den totale mangel på respekt for andres liv, som de her bandekriminelle udviser'.

- Der er ingen tvivl om, at det er et af de sværeste miljøer at efterforske i, siger han.

- Desværre er der stadig to mistænke på fri fod, og derfor vil jeg også gerne appellere på det kraftigste til at kontakte os, hvis man ved, hvem de er. Det er vigtigt, fordi vi gerne vil have så mange af de her banditter i fængsel som muligt, så vi kan få genetableret trygheden i Vollsmose og i de andre dele af Odense, hvor bandernes kriminalitet skaber utryghed, siger han.