Drabssag opklaret efter 48 år

Canadisk politi mener at have fundet frem til den mand, der i 1975 voldtog og myrdede den 16-årige pige Sharron Prior

Det har længe været et mysterium, hvad der skete med 16-årige Shannon Prior, da hun 29. marts 1975 forsvandt efter at have været sammen med sine venner på et pizzeria i Montreal, Canada.

For selvom hendes lig tre dage senere blev fundet, blev gerningsmanden aldrig fundet.

Men nu mener canadisk politi at have fundet frem til, hvem der udsatte den unge pige for voldtægt og drab for 48 år siden.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Kriminel fortid

Ved hjælp af dna-teknologi har politiet nemlig fundet et match mellem en mistænkts dna og de spor, der blev fundet på gerningsstedet.

Men det har langtfra været ligetil at finde den formodede gerningsmand.

Han har nemlig været død siden 1982, men da man sidste år fandt et gammelt strafferegister, hvor man kunne se, at han gennem flere år havde undgået straf ved at rejse mellem West Virginia og Canada, blev politiet mistænksom. Især fordi han forud for drabet på Shannon Prior var blevet idømt fem til ti års fængsel for seksuelle overgreb.

Derfor valgte man i begyndelsen af maj at grave hans lig op fra en kirkegård i West Virginia for at finde dna, og det har nu vist sig at stemme overens med de fund, der blev gjort på gerningsstedet.

Ifølge politiet i den canadiske by Longueuil havde den nu afdøde formodede gerningsmand en dybt kriminel fortid. Da han i 1982 døde i en alder af 36 år, skete det 'under mystiske omstændigheder'.