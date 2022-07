Drabssag: Politiet massivt til stede

Politiet er talstærkt til stede ved en ejendom på Djursland i forbindelse med mistanken om drab på en 45-årig mand.

Billeder viser en lang række politibiler og kriminalteknikere, som trækker i dna-dragter, mens solen bager ned over markerne.

Politiinspektør Brian Voss Olsen, Østjyllands Politi siger til Ekstra Bladet, at politiet formentlig kommer til at arbejde flere steder.

Vejen er afspærret i forbindelse med politiets undersøgelser på Djursland. Foto: Øxenholt

- Vi er til stede sammen med kriminalteknikere og har et stort arbejde foran os, siger han.

Samtidig er fire personer ved at blive fremstillet i grundlovsforhør i Randers, sigtet for drab på den 45-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Han blev meldt savnet i lørdags, men har ikke vist livstegn siden torsdag. I går blev hans bil fundet udbrændt på Djursland.

Foto: Øxenholt

- Siden fredag har vi arbejdet dels med den rent humanitære eftersøgning af ham og dels med spørgsmålet, om hans forsvinden kunne skyldes noget strafbart, siger Brian Voss Olsen.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev meldt savnet. Sidste livstegn var torsdag. Politifoto

Politiet har en bestyrket mistanke om, at manden er blevet dræbt, og har anholdt to kvinder og to mænd sigtet for drab. De blev anholdt kl. 21.02 mandag aften i en koordineret aktion på en adresse i Nimtofte på Djursland.

Den 45-åriges lig er ikke fundet, har Ekstra Bladet skrevet tidligere i dag.

Om det fortsat er tilfældet tirsdag eftermiddag, vil Brian Voss Olsen ikke kommentere. Han ønsker slet ikke at udtale sig om, hvad politiet måtte have fundet eller ej. Det skyldes hensynet til efterforskningen.

Grundlovsforhøret er p.t. i gang. Ekstra Bladet følger sagen.