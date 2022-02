Drabssag skal gå om

Det er endnu uvist, hvornår sagen om to drab på ældre mennesker i april og juni 2019 skal for igen

Sygdom har aflyst fire retsmøder i ankesagen, hvor de to tidligere venner Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen i byretten blev idømt livstid for to brutale drab på Kiehn Georg Andersen og Poul Frank Jørgensen i april og juni 2019. Deres hjem blev efterfølgende sat i brand.

Begge mænd går efter at blive frikendt for drab i Østre Landsret, men nu har retten bestemt, at ankesagen skal gå helt om med nye dommere og nævninge.

Det oplyser sagens anklager Emil Folker.

Dermed nåede der blot at være tre retsmøder ud af de ti, der var berammet til ankesagen.

- Det sker på grund af sygdom og travle forsvarsadvokater, som ikke kan finde tid i kalenderen til sagen inden for en rimelig fremtid. Og så vil det blive meget fragmentarisk og spredt ud over lang tid. Det, har retten ikke syntes, var forsvarligt, siger ankageren.

Fortjener koncentration

Det var oprindeligt meningen, at dommen skulle være faldet 11. februar i år. I første omgang blev dommen udskudt til 30. maj. Men med nye aflysninger på grund af sygdom har det altså været nødvendigt, at ankesagen helt går om.

Selvom anklageren er ærgerligt over, at sagen skal starte forfra, så forstår han beslutningen.

- Sagen fortjener, at man er koncentreret omkring det, siger han og tilføjer, at det ikke tyder på, at sagen kommer for før sommerferien.

- Men jeg vil presse på for, at det bliver så hurtigt som muligt af hensyn til de efterladte og også til de tiltalte, siger han.

Inden sagen blev aflyst, nåede begge de tiltalte at afgive deres forklaring.

Søren Elo Pedersen overraskede under sin forklaring, da han pludselig smed et nyt alibi på bordet.

Ekstra Bladet har tidligere talt med Søren Elo Pedersens bror, der fortæller, at hans bror har to sider.

Ekstra Bladet har udvekslet breve med Søren Pedersen. Læs mere om det her.

Idømt livstid: - Jeg har altid været anderledes

Efter dommen i byretten er der ikke mange varme følelser mellem de to tidligere meget tætte venner. Læs mere om det her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

En 27-årig mand blev i denne uge dømt for at have planlagt masseskyderier mod børn og unge i Østjylland. Hør mere i Afhørt herunder eller i din podcastapp.