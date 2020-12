Drabssag uden lig: Anklager vil afsløre mistænkts navn

RETTEN I HILLERØD (Ekstra Bladet): Anklager Anne-Mette Wedel Seerup begærer navneforbuddet ophævet på den 44-årige mand, der er sigtet for at slå Maria From Jakobsen i hjel.

Marias børn afhørt

Det har hun tirsdag eftermiddag ved begyndelsen af et retsmøde meddelt en dommer, som også også skal tage stilling til, om den sigtede skal forblive bag tremmer.

Manden, der nægter sig skyldig, har en relation til den 43-årige psykolog og mor til to. Da han kom ind i retslokalet, lod han blikket glide hen over tilhørerne, hvorefter han tog plads ved siden af sin forsvarer.

Den omkring to meter høje mand er iført en mørk, tætsiddende sweater og mørkegrønne bukser med lommer på siden.

Maria From Jakobsens forsvinden blev i ugevis betragtet som frivillig. Nu frygter politiet, at hun er blevet myrdet Privatfoto

På anklagemyndighedens anmodning - og trods pressens protester - har dommeren valgt at lukke dørene for retsmødet, inden offentligheden kunne få lov til at høre argumenterne for og imod ophævelse af navneforbuddet.

Forsvarer Jan Aarup nåede inden dørlukningen at meddele, at han bestrider, at hans klients navn kommer ud.

Politi i kapløb med tiden: Vil afsløre mistænkts signalement

Maria From Jakobsen forsvandt 26. oktober. I flere uger troede politiet, at der var tale om frivillig forsvinden. 15. november anholdt de så pludselig den 44-årige mand og sigtede ham for drab.

Siden har han været varetægtsfængslet.