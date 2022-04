Drabssag udsat igen: Det er hårdt at vente

Far til seksårig søn, som blev dræbt af sin mor, må for anden gang opleve, at retssag bliver udsat i sidste øjeblik

- Det er hårdt at gå og vente på. Nu er det anden gang, sagen bliver udsat lige før, den skal for retten.

Det siger Hame Suleyman, far til seksårige Sohil, som dybt tragisk blev frataget livet, da hans mor, en nu 34-årig kvinde, 13. marts i fjor tog en frygtelig beslutning om at tage livet af deres fælles søn i hendes hjem på Violvej i Kolding.

En handling som fik verden til at styrte i grus for drengens far.

Torsdag skulle sagen mod den drabstiltalte kvinde med kurdisk-syrisk baggrund langt om længe for Retten i Kolding.

Men for anden gang blev sagen udsat i sidste øjeblik på grund af sygdom.

Lejligheden på Violvej, hvor drabet og den efterfølgende ildspåsættelse skete. Foto: Ernst van Norde

- Det er klart, det er noget, der påvirker én. Jeg vil jo gerne vide, hvad der kommer til at ske. Jeg ved godt, at jeg ikke får min søn tilbage, men det er hårdt at gå og vente på, at sagen bliver afsluttet, siger Hame Suleyman til Ekstra Bladet.

Udsættelsen denne gang skyldes sygdom hos den tiltaltes forsvarer.

Dræbt af ét knivstik

Den seksårige dreng blev dræbt af et enkelt dybt knivstik i hjertet. Bagefter satte hans mor ild til lejligheden, hvor hun selv forskansede sig i det bageste værelse.

Af samme grund er hun tiltalt for både manddrab og brandstiftelse.

To unge mænd, som tilfældigt gik forbi ejendommen den skæbnesvangre eftermiddag og opdagede røg sive ud af et vindue, slog alarm, og kvinden blev reddet ud i live.

Erkender sig skyldig

Den tiltaltes forsvarer, Carsten Hove, har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at hans klient erkender sig skyldig i anklagepunkterne mod sig.

Sohil blev dræbt af knivstik af sin egen mor. Her ses de ved drengens seks års fødselsdag kort før tragedien. Privatfoto

Hun har siden grundlovsforhøret dagen efter drabet siddet varetægtsfængslet in absentia på Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en anbringelsesdom på et psykiatrisk hospital til behandling samt efterfølgende udvisning af Danmark med indrejseforbud.