Drabssag vækker opsigt i Frankrig: Offer eller morder?

Franske Valérie Bacot har indrømmet, at hun i 2016 skød sin mand, begravede liget og undlod at kontakte politiet. Alligevel mener hun selv og 600.000 andre under overskriften 'Frihed for Valerie Bacot !', at hun er uskyldig, og at handlingen skete i selvforsvar.

Valérie Bacot var nemlig blot 12 år gammel, da hun første gang blev voldtaget af Daniel Polette, der i barndommen var hendes stedfar, men som senere blev hendes ægtemand og far til parrets i alt fire børn.

Han gjorde hende gravid første gang, da hun var blot 17 år gammel. Her var han netop kommet ud af fængslet, efter at være blevet dømt for at have voldtaget Valerie, der var mindreårig.

40-årige Valérie beskriver selv deres samliv som et mareridt, der var præget af vold, trusler, tvang og prostitution. Polette indrettede blandt andet en varevogn, hvor han tvang Bacot til at sælge sex.

Sagen har vakt opsigt i medier i hele verden, herunder DR, der har interviewet kvinden.

- Nogle gange tog han sin pistol og satte den for min tinding og trykkede på aftrækkeren. Jeg vidste aldrig, om der var en kugle i våbnet. Han truede også med at slå både mig og børnene ihjel, hvis jeg ikke gjorde, som han sagde, har Valérie Bacot fortalt til DR.

Valérie Bacot. Foto: Ritzau Scanpix

Men en aften i 2016 fik Valérie Bacot nok. Hun skulle mødes med en kunde, som hun var meget bange for, men denne gang ville hun ikke gøre, som han sagde. Derfor gik kunden i vrede, og det gjorde Polette rasende. Ifølge DR sagde han, at Bacot 'ville komme til at betale for, at de havde mistet en god kunde'.

Derfor tog Valérie Bacot sin mands pistol og skød ham bagfra, da han satte sig ind bag rattet i varevognen. Ifølge Valérie var han begyndt at give udtryk for, at også deres datter skulle begynde at prostituere sig.

Og mens anklagemyndigheden mener, at Valérie Bacot har begået overlagt mord, så mener hendes forsvarer, at hun handlede i selvforsvar.

- Disse kvinder, der er ofre for vold, har ingen beskyttelse. Retsvæsenet er stadig for langsomt, ikke reaktivt nok og for mildt overfor gerningsmændene, som kan fortsætte med at udøve deres voldelige magt.

- Det er netop det, der kan skubbe en desperat kvinde til at dræbe for at overleve, siger Janine Bonaggiunta, der er kvindens forsvarsadvokat, til nyhedsbureauet AFP.

Retssagen startede mandag og forventes at vare omkring en uge.