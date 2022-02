Drabssigtede i Mia-sagen udgav sig for at være betjente

I sagen fra 2012 brugte de to sigtede falsk politi-id til at komme ind til fest ved ungdomsturnering

Ved at fremvise falske politiskilte fik de to 36-årige mænd, der er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, sneget sig ind i et festtelt fyldt med unge piger og drenge.

Det skriver B.T., der har indsigt i dombogen fra Retten i Hjørring.

Episoden fandt sted i 2012 ved et festtelt i forbindelse med Dana Cup, der er en fodboldturnering for drenge og piger i alderen omkring 11 til 19 år.

På tidspunktet for turneringen var de to mænd 26 og 27 år.

En vagt lod dem komme ind i teltet i troen på, at de var politibetjente, men da de to mænd aftenen efter vendte retur for at forsøge at komme ind igen, blev vagten mistroisk ved situationen.

Ifølge B.T. fremgår det af dombogen, at de to mænd erkendte sig skyldige efter straffelovens paragraf 131. Den bruges i sager, hvor personer udgiver sig for at udgive sig for at have en offentlig myndigheds bemyndigelse.

De slap for straf under flere betingelser - blandt andet at de ikke måtte begå ny kriminalitet i et år. I samme ombæring fik de konfiskeret den falske legitimation, lommelygter, radioer, pandelamper, et kamera og læderhandsker.

Flere domme bag sig

Dette er blot en af flere i rækken af domme, som de to 36-årige mænd har bag sig.

Tidligere i dag kunne Ekstra Bladet fortælle, at den ene sigtede, der nu er løsladt i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn, blev dømt i 2016 for syv tilfælde af blufærdighedskrænkelser, hvor hans yngste offer var 14 år på tidspunktet for episoden.

Allerede som 16-årige blev de politianmeldt for at krænke og belure en forskrækket teenagepige.

Den fængslede mand i den aktuelle drabssag har også en uhyggelig dom, hvor han blandt andet er dømt for at ødelægge bremserne på sin ekssvigermors bil og for at belure en 16-årig pige.

I retten hævdede han, at han havde tilbudt et lift, og at de havde aftalt af have sex. Læs mere her(+)

