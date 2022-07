Drabssigtede overraskende løsladt

Politiet har umiddelbart før fristforlængelse valgt at løslade to, som er sigtet for knivdrab på 22-årig kvinde i Kolding

Da en 22-årig kvinde brutalt blev dræbt med flere dybe knivstik i brystregionen 19. maj, gik der ikke mange minutter, før to personer blev anholdt tæt på gerningsstedet i Kolding.

De to - en mand på 30 år og en kvinde på 29 – blev sigtet for manddrab og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Men nu er de begge højst overraskende blevet løsladt.

Det oplyser Christina Bork Hansen, senioranklager ved Sydøstjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvorfor vi har valgt at løslade dem. Men jeg kan bekræfte, at det er sket. Men at vi samtidig opretholder sigtelsen mod dem for manddrab på den 22-årige kvinde, siger anklageren.

Beholdt DNA-dragterne på

Det brutale drab skete i den 29-årige drabssigtede kvindes 2. sals lejlighed i et almennyttigt boligbyggeri på Violvej i det sydøstlige Kolding.

Gerningstidspunktet var omkring klokken 12.20, hvor offeret blev stukket i brystregionen gentagne gange med en kniv.

Hun forblødte og døde af sine kvæstelser kort efter.

Da de to sigtede dagen efter blev ført ind til grundlovsforhør i den lille retssal 6 i domhuset, var de begge stadig klædt i blå DNA-dragter og med fødderne stukket ned i sorte klipklapper.

Nægter sig skyldige

Gennem deres forsvarere meddelte de, at de nægter sig skyldige i drab på den 22-årige kvinde.

Grundlovsforhøret og den følgende fristforlængelse er blevet holdt for lukkede døre.

Specialanklager Christina Bork Hansen begrunder sin tavshed om årsagen til den overraskende løsladelse af de drabssigtede med netop dét.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de sigtedes beskikkede forsvarere.