Drabssigtelse: Ramt af stump vold

En 33-årig mand sigtet for drab på en bekendt i en park i Kalundborg blev fremstillet bag lukkede døre i grundlovsforhør i Retten i Holbæk

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): En drabssigtet mand klædt i hvidt hospitalstøj blev fremstillet i grundlovsforhør mandag i retssal C i Retten i Holbæk.

Den 33-årige mand er høj og bærer fuldskæg og havde en slæbende gang. Han havde sportssandaler på fødderne. Manden bekræftede over for dommeren sin identitet med hviskende stemme.

Søndag klokken 13.50 blev han anholdt og sigtet for det dødbringende overfald samme morgen på en mere end to årtier ældre mand i det grønne Loch Ness-område med skov, græsarealer og søer i udkanten af Kalundborg.

Manden er sigtet for drab og subsidiært vold med døden til følge. En forbrydelse, som han nægter sig skyldig i.

Ramt af stump vold

Før dørene blev lukket på senioranklager Andreas Dahls anmodning og trods Ekstra Bladets protester blev sigtelsen læst op, og den gør gældende, at den nu afdøde 56-årige mand efter politiets opfattelse blev ramt af stump vold og flere slag eller stød til hovedet og kroppen.

Foto: Kenneth Meyer

Den hårdt kvæstede mand var i live, da de første politibetjente og redningsfolk kom til stedet. Men han døde kort efter som følge af, hvad Midt- og Vestsjællands Politi har betegnet som omfattende vold.

I første omgang meldte politiet ud på de sociale medier, at der var tale om 'en mistænkelig hændelse'. Men i forlængelse af den 56-årige mands død kort efter blev det transformeret til en drabssag.

'Der er en relation mellem de to mænd, men det er endnu for tidligt at sige noget om motiv,' lød det mere uddybende i politiets officielle udmelding til medierne.

Politiet foretog efter fundet af den nu afdøde mand en afspærring af denne baggård ved Dagli' Brugsen i Kalundborg. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet protesterede i retten mod både navneforbud og lukkede døre og fik opbakning af reportere fra TV 2 Øst og B.T. Men dommeren fandt, at åbenhed omkring mandens forklaring ville indebære en risiko for at skade politiets efterforskning.

Han nåede desuden frem til, at navneforbud var på sin plads, da offentliggørelse af den sigtedes identitet ville være en unødig krænkelse af manden, som har et meget specielt navn.

Efter dagens grundlovsforhør er den sigtede varetægtsfængslet i fire uger til 11. juli på en begrundet mistanke om at være skyldig.

Politiafspærring i baggård

Den afdøde mand er angiveligt grønlandsk af udseende, og politiet er stadigvæk interesserede i at komme i kontakt med folk, som måtte have oplysninger om mandens færden, i timerne op til at han blev fundet i det grønne område.

Midt- og Vestsjællands Politi var også til stede et stenkast fra Loch Ness ved Dagli' Brugsen i Kalundborg. Her afspærrede politifolk, hvad der ligner en dør til en baggård bag dagligvarebutikken.

Hvorfor netop den adresse vakte efterforskernes interesse, har offentligheden ikke fået indblik i.